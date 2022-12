Joulukuussa ulkona esiintyessä täytyy varautua kaikkeen. Näyttelijät varustautuvat kantaesitykseen kerrospukeutumisella, mutta soittokunnat kestävät pakkasta rajallisesti. Satakunnan Kansa näyttää Rauman Joulevangeeljum-musiikkinäytelmän suorana lähetyksenä.

Rauma

Monessa kaupungissa on vaellettu näyttelijöiden perässä pääsiäisvaelluksilla, mutta joulun aiheeseen tartutaan vastaavalla tavalla nyt ensi kertaa. Rauman kulttuurijohtaja Risto Kupari ihmetteli ensin, miten muut eivät ole keksineet vastaavaa aikaisemmin. Hän on alkanut ymmärtää miksi.

Ei ole mikään yksinkertainen asia toteuttaa 230 esiintyjän musiikkinäytelmä useissa Vanhan Rauman kohteissa talvisäiden armoilla. Esitystä varten on rakennettu jopa silta joen yli. Raumalla toivotaan, ettei lauantaille osu ainakaan 20 astetta pakkasta, joka hyydyttäisi jo digimikseritkin. Kovalla pakkasella myös soittokunnat jouduttaisiin siirtämään soittamaan sisätiloihin, joista ääni vahvistettaisiin ulos. Tämän hetken ennuste lupaa onneksi vain pikkupakkasta.

”Toppahousut ja toppatakki alle, ehkä huivia päähän”, kuvaa Marian roolissa nähtävä laulaja Elina Vettenranta kerrospukeutumisesta väljän kaavun alla.

Liikkuva näytelmä

Esityksessä yleisö vaeltaa Vanhassa Raumassa tiettyä reittiä neljään eri kohteeseen. Mukana on esiintyjinä laulajia, soittokuntia, kuoroja ja tanssijoita. Nuorimmat tanssijoista ovat 2–6 -vuotiaita.

Arto Myllärisen ohjaama ja käsikirjoittama näytelmä perustuu Uuteen testamenttiin mutta myös Rauman historiaan. Näytelmässä kertojat peilaavat vanhaa tarinaa ja kaupungin historiaa nykyaikaan.

Myllärinen on aiemmin ohjannut muun muassa pääsiäisnäytelmä Via Cruciksen Lappeenrantaan. Myös siinä oli mukana yhtä suuri joukko tekijöitä.

”Tämä on historiaa. Joulusta ei ole mihinkään kaupunkiin tehty tällaista spektaakkelia. Rauma on rohkea, koska tämä on hyppy tuntemattomaan. Emme voi tietää, millainen sää on, tai kuinka paljon yleisöä tulee. Emme voi tietää varmuudella, miten kaikki kulkee, ennen kuin kylmän rauhallisesti toteutamme sen”, Myllärinen sanoo.

Hän kertoo kirjoittaneensa librettoon kuuluviin sekä tämän ajan että menneisyyden hädän.

”Mikään ei ole muuttunut. Mutta ei ole muuttunut rakkaudessakaan: Samanlainen on ihmisen halu tulla rakastetuksi sellaisena kuin on.”

Aiemminkin suuria esiintyjäjoukkoja liikutellut Myllärinen kertoo, että avain suuren joukon ohjaamiseen on delegointi sekä innostuminen ja muiden innostaminen.

”Riskinottokyky on valtaisa, ja kaaoksenhallinta täytyy olla kohtuullinen, mutta tätä riemua ei voita mikään!”

Näytelmän alussa kuullaan Marian ja Joosefin Rakkauslaulu. Päärooleissa esiintyvät Peter Mata ja Elina Vettenranta sanovat, etteivät heidänkään roolinsa niin suuria ole: Joulevangeeljumissa korostuu yhdessä tekeminen. Joukkokohtauksia ja kuoroja on mukana paljon.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Arto Myllärinen on aiemminkin ohjannut yhtä suuria esiintyjäjoukkoja muun muassa Lappeenrannan Via Crucis -tapahtumassa.

Sävellys syntyi osin Raumalla

Säveltäjä Lasse Heikkilä sävelsi näytelmää varten viisi uutta kappaletta sekä lisäksi muuta musiikkia. Hän asui viime talvena vähän aikaa Vanhassa Raumassa. Silloin hän kuvasi ja kuunteli raumalaisia soittokuntia ja kuoroja, jotka ovat mukana teoksessa. Hän halusi selvittää, mitä vahvuuksia kullakin ryhmällä on. Hän kiersi myös läpi näytelmän tapahtumapaikat.

”Vanha Rauma oli inspiroiva, varsinkin kun tiesin, missä paikoissa näytelmää esitetään. Rupesin kuulemaan musiikin pään sisällä. Oli suunnattoman arvokasta, että onnistuin tulemaan Raumalle joksikin aikaa”, Heikkilä sanoo.

Koska näytelmää esitetään ulkona, alusta asti oli selvä, ettei jousisoittimia voi käyttää. Puhaltimet ja rytmisoittimet kestävät hetken pakkastakin.

Näytelmä sisältää monipuolisesti erilaista musiikkia. Se alkaa ja päättyy suuren puhallinorkesterin soittoon, Kalatorilla puolestaan bändi soittaa progehenkistä rockia.

”Sisällön osalta ajattelin, että kun ollaan ulkona pakkasessa, musiikin täytyy olla ensinnäkin rytmikästä mutta myös nostavaa, kohottavaa, sellaista että sen kuuntelu lämmittää fyysisestikin”, Heikkilä toteaa.

Näytelmän alkupuolella kuullaan Marian ja Joosefin Rakkauslaulu. Sävellyksessä vilahtaa myös habanera-rytmiä. Heikkilä kertoo ajatelleensa sitä säveltäessä Joosefin ja Marian matkaa sekä aasin keinuvaa kävelyä.

Näytelmässä kuullaan Heikkilän uusien sävellysten lisäksi myös vanhaa musiikkia: Maa on niin kaunis Rauman murteelle käännettynä sekä vanhoja virsiä.