Arttur Teränen kirjoitti joulubiisin helteessä rantatuolissa – hänestä on turha tehdä enempää sovituksia Valkeasta joulusta

Raumalaisten trio teki rokkaavan joululevyn.

Rauma

Satakunnassa ei kovin usein julkaista joululevyjä. Raumalainen AT’s Roots & Ramblin’ laittaa uudella joulu-EP:llään svengaten ja rokaten. Biisit ovat raumalaislähtöisen Arttur Teräsen käsialaa.

Vuonna 1998 syntynyt Teränen kertoo lapsesta asti pitäneensä big band -tyylisestä musiikista ja Brian Setzer Orchestrasta. AT’s Roots & Ramblin’ -yhtyeen edustamaan musiikkigenreen kuuluvat vahvasti myös joululevyt, vaikka harva bändi tekee niitä Suomessa.

Teränen kertoo pitävänsä myös suomalaisista mollivoittoisista joulubiiseistä, mutta erityisesti häneen vetoaa jenkkityylinen ilon juhla.

”Monella joululevyllä on ne samat White Christmasit, oli tyyli mikä tahansa. Niitä on turha tehdä uudestaan, koska niitä voi jo kuunnella kaikilla mahdollisilla sovituksilla. Halusin nimenomaan tehdä omat joulubiisit”, Teränen sanoo.

Joulutunnelmaa helteessä

Musiikki Ramblin’ Wild Until Christmas -levyllä on duurivoittoista iloista meininkiä. Teräsestä swingin ilmaisu, harmonia ja melodisuus istuvat kuin luonnostaan jouluteksteihin. On mukana tosin sellaisiakin biisejä, jotka toisenlaisella sanoituksella istuisivat bändin keikoille muutenkin.

Yhtye aikoo julkaista ensi jouluksi lisää omia joulukappaleita ja aloittaa joulukiertueet.

Joulubiisit äänitettiin studiossa loka-marraskuussa, mutta aihioita sanoituksiin Teränen kirjoitti jo kesällä. I’ll be home -kappaletta hän muistelee kirjoittaneensa syyskuussa lomalla Espanjassa.

”Olin rantatuolissa viettämässä vapaapäivää. Mulla on kännykässä demoäänitys, jossa kuuluu, miten aallot lyövät rantaan. Hellettä oli 30 astetta – ja kirjoitin joulubiisin sanoja”, Teränen muistelee huvittuneena.

Kaikkiruokainen kitaristi

Joululevylle hän yritti löytää iloisia tarinoita, vastakohtaa suomalaisten joululaulujen melankolialle. Ei ollut aivan helppoa keksiä sanoituksia jostakin muusta kuin perusrallatusta lumesta maassa.

Hey-Daddy-O on reipasta, mukaan tempaavaa big band -menoa. Biisin sanoitukseen Teränen sai idean omasta lapsuudestaan. Hän muisteli, miten kärsimättömästi hän lapsena odotti jouluaattona joulupukkia ja lahjoja. Ramblin’ Wild Until Christmas -biisissä puolestaan testataan, miten vuoden mittaan käy uutena vuotena annetulle lupaukselle.

Raumalaislähtöinen Arttur Teränen asuu nykyään Helsingissä. Hän opiskelee kolmatta vuotta Metropolia-ammattikorkeakoulussa pop/jazz-musiikkilinjalla kitaransoittoa ja musiikkipedagogin opintoja. Hän pitää opettamisesta mutta haluaa ennen muuta esiintyä keikoilla kitaristina. Oman yhtyeen lisäksi hän soittaa eri bändeissä sessiokitaristina ja on ollut mukana muun muassa Diandran keikoilla.

”Tykkään soittaa kaikkia musiikkityylejä. On virkistävää, että voin olla torstaina jazzkeikalla, perjantaina soittaa kantria ja lauantaina pop-keikan. Se pitää mielen virkeänä. Mielestäni on tärkeää kuunnella ja soittaa kaikentyylistä musiikkia. Siten voin löytää joka puolelta jotakin uutta myös oman musiikin tekemiseen”, Teränen sanoo.