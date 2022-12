Komedia perintöä kärkkyvistä serkuksista on silkkaa tylsää piinaa täynnä teennäistä törmäilyä

Dean Craigin elokuva on paketti loputonta hölinää ja epäonnistunutta yritystä olla hauska.

Komedia

Perinnönkärkkyjät (The Estate), ohjaus Dean Craig. 97 min. K12. ★

Kuolevan raharikkaan perintöä kyttäävistä ahneista sukulaisista on tehty mustia komedioita ennenkin, mutta harvoin niin epäonnistunutta kuin Perinnönkärkkyjät. Näyttelijäkaarti elokuvassa on komea, mutta kehnolle käsikirjoitukselle hyvät näyttelijätkään eivät voi mitään.

Sisarukset Macey (Toni Collette) ja Savanna (Anna Faris) pyörittävät pientä isältään perimäänsä kahvilaa, joka on menossa nurin. Kun sisarusten äiti kertoo, että hänen upporikas Hilda-siskonsa on kuolemaisillaan syöpään, Savanna saa ajatuksen. Nyt pitää lähteä mielistelemään tätiä, jotta saisi kahvilan pelastavan perinnön.

Ikävä kyllä apajilla ovat myös sisarusten serkut Dick (David Duchovny) ja Beatrice (Rosemarie DeWitt). Eikä itse Hildakaan (Kathleen Turner) ole mikään helppo tapaus, sillä hän inhoaa sisaruksia.

Aiemmin ranskalaiselokuvasta Plan de Table (2012) muokatun hääkomedian Love Wedding Repeat (2020) ohjannut britti Dean Craig on myös käsikirjoittanut tämän elokuvan, joten häntä on kokonaisvaltaisesti syyttäminen siitä, että lopputulos on silkkaa tylsää piinaa.

Siinä missä Perinnönkärkkyjien pitäisi olla satiirinen, hauska ja rohkeakin, se on vain teennäistä, loputonta hölinää ja törmäilyä, jossa ei ole huumorin hiventäkään. Elokuva on myös pohjimmiltaan perin sovinnainen, ja se “rohkeuskin” on sitä, että vilautetaan vanhan miehen penistä.

Näyttelijät yrittävät, mutta eivät onnistu selättämään käsikirjoituksen väkinäisyyttä ja latteuksia. Collette on paikoin koskettava elämässään hieman epäonnistuneena Maceynä ja Duchovny on herkullisen niljakas serkkuunsa ihastuneena itserakkaana luuserina.

Toni Collette, Kathleen Turner ja Anna Faris kohltavat.

1980-luvun suuren tähden Kathleen Turnerin lupaava ura katkesi aikanaan pahaan reumaattiseen niveltulehdukseen. Hilda-täti on hänen ensimmäinen isompi elokuvaroolinsa pitkään aikaan, mutta ei lupaa hyvää uran jatkolle.

Outoa sinänsä, että niin moni amerikkalainen elokuvakomedia on nykyään samanlainen kuin Perinnönkärkkyjät: pelkkää pinnisteltyä ja pitkäveteistä yrittämistä ilman kykyä olla hauska tai edes miedosti viihdyttävä. Amerikkalaisen elokuvakomedian kulta-ajat näyttävät todella jääneen mykkäelokuvan aikoihin ja 1930–1940 -luvuille.

Käsikirjoitus Dean Craig, tuottajat Alison Benson, Sarah Gabriel, Marc Goldberg, Sarah Jessica Parker, pääosissa Toni Collette, Anna Faris, Rosemarie DeWitt, David Duchovny, Ron Livingston, Kathleen Turner.