Esikoisohjaajat Niko Kelkka ja Miro Laiho yrittävät luoda jännitystä leffakikoilla, mutta Lunastajat jää sekavaksi ramppaamiseksi omakotitalossa.

Jännityskomedia

Lunastajat, ohjaus Niko Kelkka, Miro Laiho. 92 min, K16. ★

Uudet omakotitalot ovat kauheita paikkoja. Valkoiset ovet johtavat kliiniseen kuraeteiseen ja kodinhoitohuoneen kautta kalpeisiin olohuoneisiin.

Tilanne on edullinen, ihan kirjaimellisesti, aloitteleville elokuvantekijöille, jotka voivat siirtyä autotalleista lämpimälle puolelle työskentelemään, kun vanhemmat ovat pois kotoa.

Lunastajissa persoonaton esikaupunkialuetalo tahraantuu verestä, kun väkivaltaisen lahkon jäsenet joutuvat vahingossa keskelle live-roolipeliä. Larpissa selvitetään murhaajaa, mutta elokuvasta ei ole dekkariksi.

Keittiön nurkassa keitetään kahvia, rampataan kylpyhuoneessa, heitetään noppaa ja arvuutellaan alleviivatusti, huomaavatko larppaajat lahkolaisten poikkeavaa käytöstä.

Ohjaaja-käsikirjoittajilla on pitkä yhteistyö takanaan. Niko Kelkka ja Miro Laiho kokeilivat mukadokumentin muotoja vuoden 2014 sarjassaan Matkalla Mordoriin. Roope Salminen oli äänipääroolissa tekijöiden animaatiosarjassa Kallion eläimet vuonna 2020. Lyhyissä jaksoissa kaupunkilaiseläimet sanailivat ajankohtaisaiheista, välillä jopa hauskasti.

Tämä kaikki puuttuu esikoiselokuvasta, joka on toteutettu pienellä budjetilla, ilman elokuvasäätiön tukea.

Live-roolipelaamisen seuraaminen on kuin karaokelaulannan kuuntelu: kivaa vapaaehtoisille. Ankeus toisintuu, kun ei-niin-mystiset tapahtumat selitetään takaumilla uudelleen ja uudelleen.

Lunastajien yhdeksi lajityypiksi on ilmoitettu komedia. Se näkyy, kun larppaajat nauravat hervottomasti tiiviissä kuvissa lähes ilman syytä. Vähemmälläkin selviäisi, että jotain outoa on tapahtumassa. Kökköydestä kumpuavaa komiikkaa elokuva ei valitettavasti sisällä. Se on tylsällä tavalla heikko.

Ohjaajat esittelevät myös toisen tehokeinon, jota kenenkään ei kannattaisi kopioida. Dramaattiseksi tarkoitettuja hetkiä korostetaan vaientamalla kliseinen elokuvamusiikki kokonaan pois. Katsoja on kuin harjoitustyössä, jossa testaillaan, millaisia äärituntemuksia elokuvaan saa tungettua.

Musiikkikorostuksia seuraavat hiljaisuudet eivät luo jännitettä vaan venyttävät tarinakyhäelmää, joka olisi sopiva lyhytelokuvaksi.

Elokuvaa on mainostettu Roope Salmisen ensimmäisenä pääroolina, millä se on haalinut talkookauhuleffaksi poikkeuksellisen paljon ennakkojulkisuutta.

Salminen esittää hämmästynyttä, pelokasta ja neuvokasta samalla tavalla, ikään kuin näyttelisi näyttelemistä. Dramaattisimmissa hetkissä mielentila vaihtuu kuin improvisaatioharjoituksissa.

Hänen pääroolinsa kannalta on valitettavaa, että elokuvaan on saatu houkuteltua myös Mikko Nousiainen, joka erottuu hämmästyttävällä tavalla ihan vain ottamalla muutamat kohtauksensa välittömästi haltuunsa.

Väkivallalla mässäily on kotivideotasoista. Elokuva sai ensi-iltansa Night Visions -festivaaleilla, jossa kauhufanit ovat varmasti nähneet paljon, paljon ilahduttavampaakin verilöylyä.

Käsikirjoitus, Niko Kelkka, Miro Laiho, tuottajat Miro Laiho, Pekka Ollula, kuvaus Joni Helminen, leikkaus Miro Laiho, pääosissa Roope Salminen, Eino Heiskanen, Anne-Mari Alaspää, Ilona Chevakova, Mikko Nousiainen, Joel Hirvonen