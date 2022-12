Kirjurinluotoa tähdittävät myös muun muassa J. Karjalainen, The Rasmus, Anna Puu ja Gasellit.

Hollantilainen Within Temptation on kiinnitetty Porisperen pääesiintyjäksi.

Pori

Porisperen kesän 2023 pääesiintyjäksi on kiinnitetty sinfonisen metallin konkari Within Temptation. Solisti Sharon den Adelin johtama hollantilaisyhtye on julkaissut seitsemän studioalbumia, joista tuorein Resist julkaistiin 2019. Yhtye on myynyt urallaan kolme ja puoli miljoonaa albumia.

Porisperessä nähdään ensi kertaa power metal -suosikki Stratovarius. Muita nyt julkistettavia nimiä ovat J. Karjalainen, The Rasmus, Anna Puu, Olavi Uusivirta, Turmion Kätilöt, Ursus Factory, räppäri Gettomasa, Beast In Black, Gasellit ja Moon Shot.

Porisperen promoottori Harri Vilkuna kuvaa pääesiintyjää Within Temptationia takuuvarmaksi nimeksi, jonka suhteen festivaalilla on paljon odotuksia. Viime kesän festivaali jäi myrskysään takia jonkin verran kävijätavoitteesta. Festivaalilla oli 14 500 kävijää, mutta erityisen paljon se jäi kurjan sään takia jälkeen anniskelumyynnin tavoitteesta, mikä toi festivaalin talouteen ison loven. Ensi kesän kävijätavoite on 15 000 – 16 000 kävijää.

Esiintyjistä Vilkuna nostaa esiin myös Gettomasan.

”Hän herättää varmasti keskustelua puolesta ja vastaan – mutta enemmän varmaan puolesta. Hän on ollut otsikoissa, eikä kukaan voi varmaan enää sanoa, ettei tiedä, kuka on Gettomasa. Nykymusiikista puuttuu vaarallisuuden tuntu, eikä kukaan oikein uskalla erottua joukosta. Porisperessä tulee aina pointsit, jos asenne on kohdallaan”, Vilkuna sanoo.

Artistikiinnitykset ovat olleet tänä vuonna tavallista mutkikkaampia. Kotimaisista moni iso festareja kiertänyt nimi, kuten Antti Tuisku ja Vesala, on ilmoittanut lopettavansa tai ei ole muuten ollut saatavilla.

”Ulkomaisissa esiintyjissä maailmantilanne on tehnyt sen, että sieltä on saanut aika huonosti vastauksia. Meillä on varmaan ennätysmäärä tarjouksia sisällä erilaisista nimistä, mutta on jääty vaille vastauksia tai on tullut kielteisiä vastauksia”, Vilkuna sanoo.

Neuvottelut ovat yhä kesken, ja Porispere julkistaa myöhemmin lisää esiintyjänimiä. Lipun hinta pidetään samana kuin edellisvuonna eli yhden päivän lipun hinta on nyt ennakkomyynnissä 57,50 euroa ja kahden päivän 95 euroa.

Festivaalialue on samanlainen kuin viime kesänä eli tapahtuma-alue on laajentunut Lokkilavan ympäristöstä Kirjurinluoto Arenan alueelle, ja kesäteatterissa on oma kokonaisuutensa.