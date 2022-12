Maailmantähden kiinnitys on Pori Jazzin historian suurin yksittäinen panostus.

Pori

Supertähti Robbie Williams esiintyy ensi kesänä Pori Jazzissa. Pori Jazzin toiminnanjohtaja Kristian Vainio kertoo, että kiinnitys on hänen tietääkseen rahallisesti suurin yksittäinen panostus Pori Jazzin historiassa.

”Se on meille iso panostus, mutta myös tavoittelimme jotakin suurta – ja hän oli tavoittelemistamme artisteista ykkösnimi”, Vainio sanoo.

Sopimusten hintoja Pori Jazz ei kerro. Festivaali on tavoitellut Williamsia esiintyjäksi jo aiemminkin, mutta nyt se oli mahdollista artistin kiertueaikataulujen takia.

Brittilaulaja juhlistaa ensi vuonna 25-vuotista soolouraansa laajalla XXV-kiertueella. Porin Kirjurinluodossa Robbie Williams nähdään festivaalin päätöspäivänä, lauantaina 15. heinäkuuta. Pori Jazz odottaa myyvänsä lauantain konserttiin 25 000 – 30 000 lippua.

Robbie Williams esiintyy myös maaliskuussa Tampereella Nokia Arenalla. Vähentääkö tämä Pori Jazziin lippujen kysyntää, Kristian Vainio?

”Tätä tietenkin arvioimme, ja tämä on ollut tiedossa koko ajan. Se on hallikeikka eli eri asia kuin festarikeikka ja ymmärtääkseni myyty jo lähes loppuun. Taiteellinen neuvottelukunta pohti tätä asiaa, ja käsityksemme on, että kysyntää riittää, kun keikkakin on erilainen”, Vainio vastaa.

Robbie Williams on kaupallisesti yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä artisteja. Hän on myynyt uransa aikana yli 85 miljoonaa albumia. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muuan muassa Feel, Angels ja Let Me Entertain You. Uusi XXV-albumi sisältää Robbie Williamsin suurimmat hitit uudelleen sovitettuna ja hollantilaisen Metropole Orkestin kanssa äänitettyinä.

Netflix julkaisee ensi vuonna Williamsista kertovan nelituntisen dokumenttisarjan. Pori Jazz julkaisee lisää esiintyjänimiä mahdollisesti vielä ennen joulua ja viimeistään tammikuussa.

Pori Jazz julkaisi myös ennakkohintaan 31.12.2022 asti myytävien lippujen hinnat. Avoimet päiväliput maksavat toimituskuluineen alkaen 89 euroa, ja päivätyt liput alkaen 82 euroa. Vuosi sitten vastaava päivätty lippu maksoi ennakkomyynnissä 78 euroa. Kolmen päivän lippu maksaa nyt 189 euroa, kun vuosi sitten vastaava hinta oli 175 euroa.