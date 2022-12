Message Field: New Meadow

Rock-musiikki on osaltaan muokannut suomalaisten mielikuvaa Porista ja porilaisuudesta. Tähän rehvakkaan melodramaattiseen mielenmaisemaan luo ihan toisenlaisen näkymän Message Fieldin hauraan kuulas poprock.

Viestin kentästä nimensä ottanut yhtye ei peittele kotiseuturakkauttaan, vaikka musiikilliset vaikutteet löytyvätkin angloamerikkalaisesta indiemusiikista.

Roope Vienonojan (laulu), Lauri Hannuksen (basso), Mikko Grönlundin (rummut) ja Timo Nordlundin (kitara) muodostaman kvartetin ensilevyllä muisteltiin menehtynyttä muusikkokaveria, toisella oltiin sumujen saarella Porin Kallossa.

Trilogian ”Uusiniitty”-päätöslevyllä yleistunnelma ei ole enää niin itseensä käpertynyt, kun komppiryhmä Hannus-Grönlund tuo lisää tanakkuutta soittoon. Onpa levyn käynnistävässä The Enterissä diskobiittiä.

Mitenkään hurjaan lentoon, rolliin ja flow’hun ei Timo Nordlundin säveltämissä ja sanoittamissa kappaleissa kuitenkaan äidytä. Tunnelma on paikoin hiljainen, suorastaan pysähtynyt.

Porin kaunosielujen musiikki soi pedantin hillitysti. Ehkä siksi trumpetisti Tommi Kolusella vahvistettua Build an Islandiä voi kuvailla samalla Message Fieldin avainkappaleeksi.

Reposaarelainen Osmo Vargelin rakensi 30 vuoden ajan meren pohjasta nostetuista kivistä keinotekoista saarta Pastuskerin edustalle. Apuvälineinään hänellä oli rautakanki ja pieni alumiinivene. Hevosenkengän muotoinen saari Saint Helena muistuttaa yhä veneilijöitä porilaisuudesta, jota ei voi ihan maalaisjärjellä selittää.

Ja samaa mystistä jääräpäisyyttä on kuultavissa myös Porin pop-esteetikkojen levyillä. Toki nelikko on kuullut varmaan useamman kertaa, kuinka heidän pitäisi soittaa helpompaa suomenkielistä iskelmärokkia suosiota saavuttaakseen, mutta näin tinkimättömässä suhtautumisessa omaa musiikkia kohtaan on jotain rauhoittavan ihailtavaa.