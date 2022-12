Nokialaisen Tuija Kervisen La Nueva Gramática de la Quimera Negra on niin voimakas, rehellinen ja kuumottava runoteos, että sen haluaa lukea uudelleen ja uudelleen.

Kirja on häkellyttävän kaunis. Jokainen yksityiskohta kirjanmerkkiä myöten on tarkkaan mietitty, innoittajana ovat olleet muun muassa John William Waterhousen maalaukset naisista ja naisten vaatteista. Siitä, miten ne laskeutuvat ja kumpuilevat. Se on kaunista, Tuija Kervinen sanoo. Hän rakastaa vanhojen vaatteiden estetiikkaa.

Myös kirjan sisältö on häkellyttävän kaunista. Kervinen painatti alun perin itse pienen erän runoteostaan La Nueva Gramática de la Quimera Negra, vapaasti suomennettuna ”painajaisten uusi oppimäärä”, ja sitoi ne käsin askartelupöytänsä ääressä suloisiksi esineiksi, kuin lahjapaketeiksi. Hän ajatteli ilahduttaa niillä tuttaviaan, antaa jotain pientä, niin kuin hänellä on tapana. Yhden kappaleen hän antoi kustantaja J. K. Ihalaiselle, joka laittoi seuraavana päivänä viestin: Luin teoksesi. Olen sanaton.

Niin olen minäkin, joten annetaan Tuija Kervisen kertoa.

Kauneus

I still have pretty eyes/ after carefully enhancing them so they stand out/ from my face and draw attention to/ finer qualities/ instead of/ disappearing upper lip/ wrinkled hairline/ softening features

“Yllätin itseni järkyttymällä vanhenemisesta ja kauneuden menettämisestä. En ikinä ajatellut, että olisin niin pinnallinen, että se haittaisi, mutta sitten se alkoi oikeasti tapahtua. Yhteiskuntamme on niin fyysisen kauneuden läpipesemää, että elämä on välillä vääjäämätöntä vertailua ja jatkuvaa huonommuuden tunnetta. Se, ettei mahdu enää edes perintöprinsessojen joukkoon, on vain käytävä läpi, ja toivon pystyneeni tuomaan kirjassani esiin sen, kuinka omaa kypsyyttä voi oppia syleilemään. Olen ehkä menettänyt vähän nuoruuden raikkaudesta, mutta olen saanut tilalle monia hyvä ominaisuuksia kuten seksuaalisen vapautumisen, joka ei ole naisille itsestäänselvyys edelleenkään.”

Rohkeus

It had been a long while/ since I last saw myself in the mirror/ as something other than/ a bag of bones/ loose flesh hanging/ the betraying grey/ on temples/ the sad look on my face/ Unattractive, sexless/ middle-aged woman

Tuija Kervisen runoteoksen eteerinen kuvitus on siurolaisen Tiina Rikalan käsialaa.

”Kun nainen katsoo itseään peilistä vaatteita sovittaessaan, hän tuijottaa vain yhtä yksityiskohtaa. Meidän pitäisi oppia näkemään kokonaisuus, katsoa ryppyjen ohi ja ymmärtää, miten upeita me olemme. Naisella epävarmuus ja epäonnistumisen pelko voivat olla läsnä jatkuvasti, omalla kohdallani ne ovat näkyneet myös kirjoitustyössä. En ole koskaan varsinaisesti tarjonnut tekstejäni mihinkään, koska olen alusta asti saanut kuulla, ettei englanniksi kirjoittavalla ole mitään mahdollisuuksia saada kirjoituksiaan Suomessa läpi.

Olen kokenut petturisyndroomaa, enkä aiemmin uskaltanut antaa eroottisia novellejani edes kavereiden luettavaksi. Silloinhan he saisivat tietää, mitä ajattelen.

Toivon, että minusta on huuhtoutunut pois se yksityiskohtaan tuijottaminen, sillä terveysongelmat muuttivat kaiken. Kärsin pitkään unettomuudesta, joka alkoi viattoman euforisesti tavattuani nykyisen aviomieheni, mutta muuttui salakavalasti krooniseksi. En nukkunut yli vuoteen, ja siinä vaiheessa olin jo kliinisesti masentunut ja miltei itsetuhoinen. En olisi uskonut, miten tuhoavaa unettomuus on, ja muistan ajatelleeni, että teen ihan mitä tahansa, että se loppuu. Ihan mitä tahansa.

En ole koskaan aiemmin elämässäni ajatellut niin, enkä sen jälkeen. Minun ei olisi pitänyt päästää sitä niin pitkälle, mutta ei sitä kannata harmitella. Se on läpikäytyä elämää ja auttoi ymmärtämään, miten ihanaa on voida hyvin ja nauttia elämästä kaikin aistein.”

Avuttomuus

Helpless/ is an understatement/ how it felt/ suffused with a worthlessness/ self-loathing/ acute, paranoid sense of a mistaken identity/ for it cannot be/ it’s just cannot be so/ What’s not to love?/ Everything, it seems.

”Kun muutimme kolmisen vuotta sitten Siuroon, sain välilevyn pullistuman ja jouduin pariksi kuukaudeksi petipotilaaksi. Tiedän, ettei avuttomuuden ja kumppanin armoille joutumisen pitäisi olla niin kamalaa, mutta se oli maailman pahinta.

Tunsin oman kehoni haavoittuvuuden, ja asiat, joita olin pitänyt tärkeinä ja joiden vatvomiseen olin käyttänyt valtavan määrän energiaa, menettivät merkityksensä. Seksin merkitys korostui, sillä vaikka kuinka on joskus pohtinut, mitä se omassa elämässä merkitsee ja mitä ei, sen option menettäminen tuntui hirveältä.

Näissä kokemuksissa on se hyvä puoli, että kaikki kainostelu on nyt kadonnut. Ymmärrän, ettei elämä saa olla niin ryppyotsaista, että se valuu ohi pikkuasioita murehtien.”

Siuro

Once I walked through the crack/ the proverbial slit/ where the Goddesses came from/ and I, too, became a Goddess/ I only didn’t know it then.

Japanese Whispers.

”Teokseni on fiktiivinen, mutta kaikki saa alkunsa jostain. Vaikka elämässäni tapahtuisi mitä, runoni ovat dokumentteja siitä, että olin olemassa tässä ajankohdassa ja olin onnellinen täällä.

Siuro on vahvasti mukana kirjassani. Otamuksen Tyyttikivi on Japanese Whispers -runon The Hanging Rock, lainasin nimen Huviretki hirttopaikalle -elokuvasta, koska rakastan sitä. Olen suuri kauhufani, ja kun näin Tyyttikiven ensimmäisen kerran, näin mielessäni sen kohtauksen, jossa sisäoppilaitoksen nuoret neidot kävelevät kallion sisään ja katoavat. Sellainen on tosi pelottavaa, nytkin tulee kylmät väreet, kun vain ajattelenkin sitä.

Siitä huolimatta halusin kulkea kivessä olevasta raosta. Pelotti, sydän hakkasi. Tiedän, ettei siinä ole järkeä, mutta ehkä ne ovat nämä minun populaarikulttuurin mädättämät aivoni, jotka saavat pelkäämään olematonta.

Puolisoni ihmettelee, miksi elän koko ajan jossain Mikä-Mikä-Maassa ja teen taikasadetta sinne, missä sitä ei ole. Mutta minä olen ihan mielelläni se tyyppi, joka jännittää ja pelkää, vaikkei ole syytä. Pelko on omalla tavallaan hykerryttävää, ja meidän kyvyssämme tuntea sitä on jotain hekumallista.”

Naiset

It’s not about being somebody’s wife anymore./ That kind of thinking died long ago./ It’s about being somebody’s best friend/ Being able to tell the world/ This is the woman I love, I would/ die for.

”On tylsää, että elokuvissa ja kirjoissa nostetaan aina romanttinen rakkaussuhde yli muiden. Naisten välisestä yhteydestä ei puhuta tarpeeksi, ja siksi runoni on omistettu meille naisille, for us girls.

Kaikki elämäni merkittävät naissuhteet ovat olleet eräänlaista rakastumista. Nuorempana uusiin ystävyyssuhteisiin pystyi sukeltamaan vaivatta, mutta mitä vanhemmaksi, parkkiintuneemmaksi ja varovaisemmaksi tulee, sitä harvinaisemmaksi se käy.

Koronapandemian aikana naisten välinen yhteys sai ihan uuden merkityksen. Kirjani kannenkin kuvittanut ystäväni Tiina Rikala oli pelastajani, kun koko maailma meni kiinni. Hassuttelu, vaatteilla leikittely, tyttöjen asioista kikattaminen yömyöhään asti ovat ihan parhaita juttuja, ja se, ettei tarvitse miettiä, mitä muut sanovat, on todella, todella tärkeää. Jokainen nainen tarvitsee ja ansaitsee naisen, jonka kanssa vain taivas on rajana.”