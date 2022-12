Stranger Thingsin David Harbour esittämä aito Joulupukki joutuu taisteluun tuhmaa rikollisjoukkoa vastaan.

Toiminta, fantasia, komedia

Violent Night. Ohjaus Tommy Wirkola. 112 min. K16. ★★★★

Ihme ettei näin yksinkertaisesta konseptista ole aiemmin tehty elokuvaa: Joulupukki toimintaelokuvan johnmclanemaisena sankarina, pistämässä joulua pilaavia pahiksia hengiltä.

Lyhyissä sketseissä ideaa on kyllä käytetty. Haamujen kosto -komediassa (1988) nähtiin hillitön feikkitraileri Yö jolloin poro kuoli (”The Night Reindeer Died”) -elokuvasta, jossa terroristit hyökkäävät pukin pajaan korvatunturille. Netflixin loisteliaan I Think You Should Leave -sarjan sketsissä Joulupukki näyttelee poliisia väkivaltaisen toimintafilmin pääosassa (ja hermostuu haastateltavalle, joka kysyy häneltä muita kuin elokuvaan liittyviä kysymyksiä).

Ennen Violent Nightin katselua mietin, mahtaako vitsi kantaa täyspitkää elokuvaa. Tässä tapauksessa vastaus on kyllä. Violent Night on suorastaan riemukas. Ilkikurinen, verinen ja pimeän hauska vaihtoehto perinteisen pliisuille romanttisille joulusiirapeille.

Joulupukki (David Harbour) on jokavuotisella kierroksellaan jakamassa lahjoja maailman kilteille lapsille ja hiilenpaloja tuhmille. Tänä vuonna hän on alkanut kyseenalaistaa koko homman mielekkyyttä. Kukaan ei enää välitä joulun sanomasta ja ahneus on kaikki kaikessa, pukki tilittää pubissa piipahtaessaan.

Lahjakierroksen seuraava osoite on Lightstonen suvun hulppea kartano. Upporikas matriarkka Gertrude Lightstone (Beverly D’Angelo) on kutsunut lähisukulaisensa sinne joulunviettoon. Nousukasperheen ainoat sympaattiset yksilöt ovat Gertruden poika Jason Lightstone (Alex Hassell), tämän vaimo Linda (Alexis Louder) ja näiden herttainen pieni tytär Trudy (Leah Brady).

Kesken juhlien paikalle hyökkää ”Scroogen” (John Leguizamo) johtama raskaasti aseistettu rikollisjoukko, joka havittelee kartanoon kätkettyjä satojen miljoonien dollarien yrityspääomia.

Jason (Alex Hassell), Gertrude (Beverly D’Angelo), Alva (Edi Patterson), Linda (Alexis Louder), Trudy (Leah Brady) ja Joulupukki (David Harbour) Violent Nightissa.

Joulupukki seuraa tilannetta sivusta ja aikoo aluksi ottaa hatkat, mutta porot karkaavat hässäkässä. Pukki ei myöskään lopulta pysty jättämään pulaan pientä Trudya, joka vielä uskoo häneen. Niinpä valkoparta alkaa tappaa pahiksia yksi kerrallaan. Teemaan sopivin tavoin, kuten esimerkiksi biljardipalloilla täytetyllä joulusukalla ja teroitetulla karkkitangolla.

Violent Nightin vitsit ovat aika ilmeisiä, mutta se ei haittaa. Käsikirjoittajat Pat Casey ja Josh Miller nimeävät vaikutteensa – kuten Die Hard- ja Yksin kotona -elokuvat – suoraan, ja monet gagit naurattavat ääneen.

Dead Snow -zombikomedioista tunnettu norjalaisohjaaja Tommy Wirkola on juuri oikea tyyppi tämän elokuvan ohjaksiin: hän on rempseän raa’an ja hupaisan toiminnan parissa kuin kotonaan. Stranger Thingsistä tuttu David Harbour on Joulupukkina myös kerrassaan mainio. Tuntuu, että kaikilla Violent Nightin tekijöillä on ollut hauskaa, ja se välittyy katsojallekin.

Ties kuinka monetta kertaa joudun valittamaan liiasta pituudesta. Violent Nightille puolitoista tuntia olisi ainoa oikea mitta, mutta niin vain sekin on pitänyt venyttää kahteen tuntiin. Tylsäksi elokuva ei kuitenkaan käy, vaikka hieman natisee liitoksistaan.

Tällaisenaankin Violent Night nousee ”häijyjen jouluelokuvien” parhaimmistoon, Gremlinsin, Jouluyö, murhayön ja Rare Exportsin kanssa samaan joukkoon.

Käsikirjoitus Pat Casey ja Josh Miller. Tuottajat Kelly McCormick, David Leitch ja Guy Danella. Pääosissa David Harbour, Leah Brady, John Leguizamo, Alex Hassell, Alexis Louder, Cam Gigandet, Edi Patterson, Beverly D’Angelo.