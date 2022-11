Anne Ketola kulki kameran kanssa vuoden – tuloksena taidenäyttely, joka kuvaa elämää Harjavallassa

Harjavallan kirjastossa aukeaa taidenäyttely, joka esittelee paikkakuntaa taiteilijan näkökulmasta.

Harjavallan kirjastossa aukeaa taidenäyttely, joka esittelee paikkakunnalla asuvan Anne Ketolan vuoden työn tuloksia.

Näyttely on hänellä kaikkiaan neljäs kirjastossa. Yhdistävä tekijä niissä on se, että jokaisella näyttelyllä on ollut oma teemansa. Aiemmin Ketola on maalannut muun muassa elämään ja tarumaailmaan sijoittuvia tauluja. Tällä kertaa teema sijoittuu todentuntuisempaan ympäristöön, Harjavaltaan. Näyttely kantaa nimeä Harjavallan tunnelmaa.

Hän kiersi ympäri kaupunkia vuoden verran valokuvaten mielenkiintoisia kohteita. Tärkeää oli, että hän sai ikuistettua ne kaikkina vuodenaikoina.

Sateen jälkeen.

”Tämä on ollut suunnitelmissani pitkään. Taulut eivät ole valokuvan tarkkoja, vaan valokuva on valokuva. Maalauksissa pitää olla omaa näkemystäni ja tunnetta”, Ketola kertoo.

”Olen näpsytellyt aikamoisen kuvagallerian näyttelyn töitä varten. Kun olen ollut kävely- tai pyörälenkillä, minulla on ollut aina kamera mukana. Joskus olen lähtenyt oikein varsinaisesti kuvaamaan, kun vuorokauden aika on ollut vain hetken kauneimmillaan.”

Kirjastoon tulee esille kaikkiaan kahdeksantoista Harjavalta-aiheista öljyvärimaalausta.

”Taulut ovat pienikokoisia, 30x20 senttiä, mutta koko ei aina kerro siihen tehtyä panosta.”

Ennen kaikkea Anne Ketola kertoo ajatelleensa, että maalauksissa pitää olla kohteita, joista voi tunnistaa Harjavallan, kuten rakennuksia. Esimerkkinä hän mainitsee kohta kenties katoavaisen liikekeskuksen, kaupungintalon ja kirkon.

Myöhäisnuorisotalo.

Harjavaltaan Anne Ketola muutti Porista vuoden 2016 alussa.

”Suurin syy siihen oli se, että tyttäreni ja lapsenlapseni asuvat täällä”, hän kertoo.

”Harjavalta on niin laaja kaupunki. Täällä on vieläkin paljon minulle tuntemattomia paikkoja. Esimerkiksi Hiirijärvellä en ole käynyt.”

Taiteilija kertoo piirtäneensä lapsesta asti.

”Jos paperia ei ollut, piirsin sanomalehtien kulmat, vessapaperiin tai maahan tikulla. Kuvan luominen on ollut osa minua aina.”

Mennään markkinoille.

Hän sai ensimmäiset öljyvärinsä joululahjaksi teininä, jolloin kipinä öljyvärimaalaamisen alkoi.

”Opiskelin vuosina 1979–1980 Porin piirustuskoulussa, josta sain arvokasta oppia maalaamiseen siellä opettajana toimivalta Olavi Jalkaselta. Opiskelua oli joka arki-ilta päivätyön jatkoksi, joten väsyin ja keskeytin opinnot”, hän kertoo.

” ”Pidän Harjavallasta, ja siksi varmaan näyttelyssäkin on tällainen idea.”

Taulujen tekeminen jatkui lähinnä tilaustöiden parissa, jotka etupäässä olivat muotokuvia. Niitä kertyi monen kodin seinille.

”Matkan varrella olen maalannut aina. Pakollista taukoa oli, kun lapset olivat ihan taaperoita.”

Ketola jatkoi opiskeluita Porin taidekoulun iltalinjalla vuonna 2012, ja valmistui Paavo Paunun opetuksessa vuonna 2014.

”Opiskelu kannatti, koska se antoi oppia ja rohkeutta omien näyttelyiden toteuttamiseen”.

Sininen hetki.

Päivätyönsä Ketola teki toimistoalalla ja työskenteli viimeksi Harjavallan kirkkoherranvirastossa. Hän jäi eläkkeelle keväällä.

Harjavallassa Ketolaa miellyttää erityisesti rehevä luonto ja jokimaisema.

”Täällä on paljon kaunista luontoa, jota on jätetty myös keskusta-alueille. Pidän Harjavallasta, ja siksi varmaan näyttelyssäkin on tällainen idea. Täällä on ollut hyvä asua”, hän kertoo.

”Tämä on luonteelleni sopiva lintukoto. Ja ihmiset ovat hyvin ystävällisiä.”

Anne Ketolan taidenäyttely aukeaa Harjavallan kirjastossa 2. joulukuuta. Siihen voi tutustua 30. joulukuuta saakka.