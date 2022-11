Kupponen kuolemaa. Teksti C.B. Gilford, suomennos, ohjaus ja äänisuunnittelu Reetta Vehkalahti, lavastus Harri Kankaanpää, puvustus Maiju Junko, valosuunnittelu Tommi Löytty, kampaussuunnittelu Hanna Lehtonen, tekninen ajo Riku Raitaniemi ja Aria Käpynen, rooleissa Veikko Pukkila, Pirkko Laitinen, Pirta Sarin, Heidi Viljanen, Hannele Syrjälahti, Eija Hammarberg, Nitta Lindroos, Jenna Pukkila, Oskari Huhtanen, Tommi Virhiä, Henrika Bäcklund ja Anne Träskelin. Teatteri Ulpun suomenkielinen kantaesitys 25.11.

Yhdysvaltalainen C.B. Gilford (1920–2010) oli opettaja ja kirjoittaja. Hänen ehkä tunnetuin tekstinsä Bull in a China Shop nähtiin 1950-luvun suositussa tv-sarjassa Hitchcok esittää.

Gilfordin murhakomedia on näppärä eikä kovinkaan tavanomainen. Näytelmän lähtökohta on kutkuttava. Kuusi ikäneitoa on ihastunut kadun toisella puolen asuvaan salskeaan rikosetsivään Dennis O’Finniin. Lähempi tuttavuus olisi tarpeen, mutta miten houkutella etsivä neitokaisten luokse? Ikivirkut mummelit suunnittelevat arsenikkimurhan, jonka myötä yhden heistä on kuoltava.

O’Finn saapuu rikosryhmänsä kanssa selvittämään tilannetta, joka mutkistuu hänen tajutessaan olevansa itse murhan keskeisin motiivi.

Reetta Vehkalahden ohjaus on täynnä hauskoja oivalluksia. Musiikilla on tärkeä osuus kerronnassa. Kahdentoista näyttelijän kokonaisuus pysyy hyvin kasassa. Aivan aluksi nähdään mainio mykkäfilminomainen tuokio. Itse tarinaan mentäessä ensi-illan esitys lähtee ylikierroksilla ja menee laukaksi, jossa vivahteet laimenevat. Väliajan jälkeen esitys löytää oikean rytminsä ja puhkeaa kukkaan kaikkine nyansseineen.

Kaikki kuusi mummelia (Pirkko Laitinen, Pirta Sarin, Heidi Viljanen, Hannele Syrjälahti, Eija Hammarberg, Nitta Lindroos) ovat löytäneet omat hersyvät hahmonsa. Vauhdikkaimmillaan ryhmä alkaa muistuttaa päätöntä kanalaumaa.

Rikosetsivä O’Finniä esittävällä Veikko Pukkilalla on ollut kiireinen syksy. Muutama viikko sitten ensi-iltansa sai Kirka-musikaali, jossa hän esitti erinomaisesti useampaakin hahmoa. Nyt hän hallitsee myös täysin erityyppistä työskentelyä murhamysteerin parissa.

Myös muut taitavat esiintyjät Jenna Pukkila (juonittelevana toimittajana), Oskari Huhtanen (terävä-älyisenä tutkijana) sekä Tommi Virhiä (erikoistutkijana) istuvat rooleihinsa sujuvasti. Ruumiinkantajat Henrika Bäcklund ja Anne Träskelin toimivat illan hauskuuttajaparina.

Komediallinen murhamysteeri haastaa katsojankin hoksottimia. Yleisölle tarjotaan pitkin näytelmää avaimia murhaajan tunnistamiseksi. Mutta ei hätää, jos oma polla ei ratkaisua heti löydä. Murhaaja paljastetaan katsojille myös esityksen lopuksi.