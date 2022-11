Satakunnan taidepalkinto 2022 tanssija, tanssinopettaja Kati Aallolle

Kati Aalto on opettanut tanssia Liisa Nojosen tanssikoulussa ja Tanssikoulu Tankassa.

Pori

Satakunnan taidetoimikunta palkitsi porilaisen tanssija Kati Aallon ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä esiintyvänä taiteilijana ja tanssinopettajana, tiedottaa Taiteen edistämiskeskus (Taike). Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa muun muassa Aallon merkittävällä vaikutuksella porilaiseen taidekasvatukseen ja tanssitaiteeseen. Toimikunta nosti esille myös sen, että Aalto on jatkanut työtään Porissa, vaikka hän on ollut mukana useissa kansainvälisissä projekteissa.

”Se on harvinaista esittävän taiteen kentällä, jossa taiteilijat pakkautuvat yhä enemmän pääkaupunkiseudulle”, tiedotteessa todetaan.

Aalto on opiskellut tanssia niin kotimaassa kuin ulkomailla, muun muassa Tampereen konservatoriossa, Dance Center of Columbiassa Chicagossa sekä Lontoossa Pineapple- ja Works- studioilla. Aalto kuuluu Pori Dance Companyn (PDC) perustajajäseniin ja on tanssinut yli viidessäkymmenessä PDC:n tuotannossa sekä kiertänyt osana ryhmää muun muassa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa. Aalto on tanssinut myös Martha Dance Companyssa Chicagossa ja Porin teatterin tuotannoissa sekä erilaisissa yhteistuotannoissa.

Tanssinopettajana Kati Aalto on toiminut Liisa Nojosen tanssikoulussa ja Tanssikoulu Tankassa. Hän on opettanut muun muassa jazz- ja nykytanssia sekä teatteritanssia kaikenikäisille oppilaille eri tasoilla.

Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä.

Lue lisää: Tanssija ja tanssinopettaja Kati Aalto: ”Tanssin takia ovat muutamat ihmissuhteeni päättyneet, mutta en koe tehneeni suuria uhrauksia”