Porilainen ja luvialainen pääsivät The Bridgen finaaliin – Reality-sarjassa rakennetaan 300 metrin pituista siltaa

Palkintona on 50 000 euroa.

The Bridge -realitysarjassa kisasi alunperin 12 toisilleen tuntematonta ihmistä. Finaalissa mukana on enää yhdeksän.

Kaksi satakuntalaista kisaa voitosta tosi-tv-sarja The Bridgessä, joka näkyy Amazon Prime Video -suoratoistopalvelussa.

Sarjassa ideana on, että 12 toisilleen tuntemattoman kilpailijan on rakennettava silta saarelle, joka on 300 metrin päässä heidän tukikohdastaan. Voittajaa odottaa 50 000 euron palkinto.

Finaalijaksossa, joka julkaistaan palvelussa torstain ja perjantain välisenä yönä, ovat mukana porilainen Heli Ala-Nikkola ja luvialainen, mutta monelle porilaiselle kulttuuritalo Anniksen vetäjänä tuttu Marju Kauppinen.

Luvialainen Marju Kauppinen on monelle porilaisellekin tuttu Annikselta.

Kilpailussa tarvitaan sekä fyysistä että henkistä kestävyyttä, sillä aikaa sillan rakentamiseen oli vain 15 päivää. Sarjan juontaja on Antti Reini.