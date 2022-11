Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Kirjat

Heli Laaksonen jakaa Suomen kummallisinta kirjallisuuspalkintoa, koska Finlandia-palkinto haukkaa hänestä liian suuren siivun kirjojen saamasta huomiosta

Mistä johtuu, että Finlandia-palkinto on niin arvokas? kysyy Heli Laaksonen. ”Urheilussa on helpompaa, kun kilpailuja on jatkuvasti. Jos ei yhdessä menesty, voi pärjätä toisessa.”

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Tämän vuoden Kodiksamia-ehdokkaat ovat kaikenkirjavaa joukkoa Nobel-palkitusta kirjailijasta omakustanteen julkaisevaan esikoiskirjailijaan. Mukana on myös ukrainalaisen Andrei Kurkovin romaani Kuolema ja pingviini.

Rauma Ensi viikolla jaetaan jälleen kirjallisuuden Finlandia-palkinnot. Kunkin palkinnon arvo on 30 000 euroa. Kirjailija Heli Laaksonen puolestaan jakaa Rauman Lapissa kenties Suomen erikoisinta kirjallisuuspalkintoa. Hän myöntää ainoana raatilaisena ja itsevaltaisena tuomarina jo kahdennentoista kerran kotikutoisen Kodiksamia-palkintonsa, jonka arvo on 30 000 ohraryyniä.