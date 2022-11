Jenni Haukio valitsi Taito-Finlandian voittajaksi kokeneen sastamalalaisen kirjansitojamestarin

Taidekäsityön konkari Tarja Rajakangas palkittiin 5 000 eurolla.

Tämän vuoden Taito-Finlandia-palkinnon voittaja on sastamalalainen kirjansitojamestari Tarja Rajakangas. Tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion valinta julkistettiin Suomen Kädentaidot -messujen avajaisissa Tampereen urheilu- ja messukeskuksessa perjantaina.

Videon välityksellä messuyleisölle esiintynyt Haukio perustelee Rajakankaan olevan taiturillinen ja esikuvallinen taidekäsityön osaaja. Tarja Rajakangas edustaa kirjansitojaperinnettä niin Suomessa kuin myös kansainvälisestikin. Rajakangas palkittiin 5 000 eurolla.

Taito-Finlandian lisäksi avajaisissa julkistettiin myös Artesaaniosaaja 2022. Hän on artesaaniosaaja Tara Haukka. Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta valmistuneella Haukalla on pitkä historia entisöintimaalarina, kuvanveistäjänä ja korjausrakentamishankkeiden parissa. Artesaaniosaaja-kilpailu on tarkoitettu kuluvan vuoden aikana käsi- ja taideteollisuusalan opinnoista valmistuville ja valmistuneille opiskelijoille.