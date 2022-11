The New York Timesin toimittajat Megan Twohey ja Jodi Kantor julkaisivat tekemästään työstä kirjan. Siihen perustuu myös She Said -elokuva.

Zoe Kazan (vas.) ja Carey Mulligan ovat loistavia She Said -elokuvan päärooleissa The New York Timesin toimittajina. Toimittajat saavat tukea päätoimittaja Dean Baquet’lta (Andre Braugher) ja jutun tuottajalta Rebecca Corbetilta (Patricia Clarkson).

She Said. Ohjaus Maria Schrader. 129 min. K12. ★★★★

Metoo ei ole ohi, vaan se oli vasta alkua.

Maria Schraderin ohjaama She Said kantaa vastuunsa siitä, että tämä perusasia ei pääse unohtumaan.

Elokuva kertoo kahden The New York Timesin toimittajan, Megan Twoheyn ja Jodi Kantorin, työurakasta. Se alkoi 2016 ja päätyi syksyllä 2017 julkaistuun juttuun, joka paljasti osaltaan elokuvamoguli Harvey Weinsteinin seksuaalirikoksia ja niitä ympäröineen hiljaisuuden muurin.

Kaksi vuotta myöhemmin Twohey ja Kantor julkaisivat aiheesta kirjan, johon elokuvakin perustuu.

Tähän mennessä tapauksen yhteydessä on noussut useammin esiin Ronan Farrow, joka oli saman aiheen päällä samaan aikaan kuin NYT:n naiset. Farrow’n artikkeli ilmestyi lopulta The New Yorkerissa viisi päivää myöhemmin. Toimituksissa todellakin elettiin kiihkeitä aikoja.

Kaikki kolme palkittiin työstään Pulitzerilla. Kuten tiedämme, Weinstein istuu jo telkien takana.

Schraderin elokuva kulkee juuri niin luistavasti kuin hyvän toimittajaelokuvan kuuluukin, ja sitä voi verrata Tom McCarthyn mainioon Spotlightiin (2015). Toimittajat kuvataan molemmissa vähän harmaina mutta periksi antamattomina puurtajina, jotka eivät tee numeroa itsestään. Se vastaa omaakin toimittajaihannettani.

She Said ei siis ole sankarielokuva, vaan se eläytyy kiihkottomasti Weinsteinin uhrien kokemuksiin ja vuosikausien, jopa vuosikymmenten taakkaan. Toki se kuvaa myös toimittajien kasvavaa stressiä. Melkein kaikki naiset olivat ottaneet vastaan rahaa Weinsteinin yhtiöltä ja luvanneet pysyä hiljaa. Toimittajien työn yksi keskeinen osa oli etsiä todisteet näistä sopimuksista.

Vähitellen tarinoita alkaa kuulua, ja ne toistavat itseään tuskallisella tavalla. Aina se iänikuinen kylpytakki, joka yllään Weinstein ilmaantuu naisten eteen hotellihuoneessaan.

Erityisen tarkkanäköisesti Schrader kuvaa Twoheyn ja Kantorin suhdetta, joka alkaa etäisenä työtoveruutena, mutta urakka tuo heidät väistämättä yhä lähemmäs toisiaan myös henkilökohtaisella tasolla. Kumpikin elää omaa naisen elämäänsä, kunnes arkea on vaikea enää pitää erillään.

Elokuvan ja sen henkilöiden hallitsevaksi tunnetilaksi kasvaa suru, ei niinkään viha.

Päähenkilöt saavat vankan tuen työyhteisöltään, erityisesti päätoimittaja Dean Baquet’lta (Andre Braugher) ja jutun tuottajalta Rebecca Corbetilta (Patricia Clarkson). Muillakin henkilöillä on esikuvat todellisessa elämässä, mutta ainoa joka esiintyy elokuvassa omana itsenään on näyttelijä Ashley Judd.

Elokuva kuvaa tarkkanäköisesti Megan Twoheyn (Carey Mulligan, vas.) ja Jodi Kantorin (Zoe Kazan) välistä suhdetta.

Kaikki näyttelijävalinnat ovat loistavia, erityisesti Carey Mulligan ja Zoe Kazan päärooleissa ja keskinäisessä kemiassaan, mutta myös sivurooleissa nähdään riipaisevia suorituksia, muun muassa Jennifer Ehleltä ja Samantha Mortonilta.

Elokuvan tekijätiimissä on kiinnostavia nimiä. Schrader itse on saksalainen, ja hänet on nähty viimeksi näyttelijänä Deutschland-sarjoissa. Hän on myös ohjannut Netflixin Unorthodox-minisarjan.

Pääkäsikirjoittaja Rebecca Lenkiewicz puolestaan on ollut kirjoittamassa muun muassa Small Axe- ja The Eddy -sarjoja sekä Tottelemattomuus- ja Ida-elokuvia. Kuvaaja Natasha Breier on ymmärtänyt, ettei kuvauksen tarvitse korostaa tunteita.

Käsikirjoitus Rebecca Lenkiewicz. Tuottajat Dede Gardner, Jeremy Kleiner. Pääosissa Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Anastasia Barzee, Jennifer Ehle, Samantha Morton.