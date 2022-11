Porissa voi tuskin asua pitkään ilman että on tekemisissä lastenkulttuurikeskuksen kanssa – tosin ehkä tietämättään. Vauvojen värikylpy -työpajat ovat saaneet omat tilat ja keittiön, jossa valmistetaan mutusteltaviksi soveltuvia väriaineita.

Lastenkulttuurikeskus Kruunupään johtaja Päivi Setälä keskuksen uusissa tiloissa Porilaistenkadulla. Näyttelytilassa on esillä Espoossa toimivan Käsityökoulu Robotin näyttely. Vasemmalla hyllyn päällä näkyy Vauvojen värikylpy -työpajojen taiteesta luotuja tarjottimia.

Pori

Porissa toimiva Lastenkulttuurikeskus Kruunupää on palkittu Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsenpäivä-palkinnolla. Se on rinnakkaispalkinto Lastenkulttuurin valtionpalkinnolle, joka myönnetään yksityishenkilölle. Lapsenpäivä-palkinnolla palkittiin myös Rouvasväenyhdistys ry:n Lasten ja Nuorten Muotoiluakatemiat -toiminta Kuopiossa.

”Toiminta on havaittu valtakunnallisesti, se on todella hienoa. 20 vuotta olemme toimineet ja pyrkineet tekemään lastenkulttuuria omalla tavallamme”, kommentoi Lastenkulttuurikeskus Kruunupään johtaja Päivi Setälä.

Hänen mukaansa Porissa on yksi selvä ero moniin lastenkulttuurikeskuksiin: vahva taidepainotus. Kaikki Kruunupään työntekijät ovat taustaltaan ammattitaiteilijoita, ja he ovat esimerkiksi tehneet yhdessä lasten ja nuorten kanssa paljon julkisia taideteoksia.

Porissa voi tuskin asua pitkään ilman että on tekemisissä Lastenkulttuurikeskus Kruunupään kanssa – tosin ehkä tietämättään. Porin uimahallin ja Itä-Porin lähipalvelukeskuksen seinillä on lasten piirroksista tehtyjä taideteoksia, vauvojen maalauksista tehty taideteos koristaa Satasairaalan Lasten- ja naistentalon ruokalaa, ja lapset ovat olleet luomassa kirjastoauton uutta ilmettä. Vähärauman ja Itätuulen uusissa kouluissa on paljon keskuksen tuottamaa julkista taidetta.

”Lapset ovat osa meidän yhteisöämme, ja heidän ilmaisunsa on syytä tulla myös näkyväksi”, Setälä toteaa keskuksen roolista julkisten taideteosten tekijänä.

Vauvojen värikylpy -työpajoilla on nyt oma tila. Vastaava suunnittelija-ohjaaja Sanna Pajunen-Kyynäräinen esittelee porilaisen TES-taiteilijaryhmän luomaa, liikkeeseen reagoivaa interaktiivista teosta, johon lapset ottavat tuntumaa työpajoissa. Keskus saa taiteilijoilta lainaan teoksia, joihin työpajoissa tutustutaan.

Kokeellinen keittiö

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää toimii uusissa hienoissa tiloissa Porilaistenkadulla. Taiteen ystävien kannattaa piipahtaa tutustumaan keskukseen, jossa on pieni näyttelytilakin. Aukioloajat keskellä arkipäivää ovat tosin hankalat.

”Galleriaan pyritään saamaan näyttelyitä, jotka kiinnostavat muitakin kuin lapsiperheitä. Monet lastennäyttelyt on tarkoitettu kaikenikäisille, mutta harvemmin aikuiset ajattelevat, että ne voisivat antaa heillekin jotain”, Setälä sanoo.

Monille keskuksesta tulee mieleen Vauvojen värikylpy, joka on kehitetty Porissa. Näitä työpajoja varten on nyt oma tila. Lisäksi keskuksessa on jopa keittiölaboratorio, jossa värikylpyohjaajat valmistavat työpajoissa käytettäviä väriaineita ja muita materiaaleja. Niiden kun täytyy soveltua myös maisteluun.

Värikylpyohjaaja Annamari Salmi keitti työpajaa varten sidosaineeksi kirkasta geeliä. Keskuksessa etsitään koko ajan lisää turvallisia materiaaleja, joita värikylpytyöpajoissa voi käyttää. Kuvassa myös vastaava suunnittelija-ohjaaja Sanna Pajunen-Kyynäräinen ja johtaja Päivi Setälä.

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää on jopa kasvattanut itse osan Vauvojen värikylpy -työpajoissa tarvittavista materiaaleista.

Hämmästyttävästi työpajojen suunnittelu ulottuu pellolle asti. Värikylvyn väriaineita varten kasvatetaan ”väripellolla” kehäkukkaa, ruiskaunokkia ja muita kasveja.

Ensi vuonna värikylpy-työpajojen aloittamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta.

”Aluksi oli mielipuolinen tilanne: Syntymättömiäkin lapsia ilmoitettiin meille, jotta he pääsisivät myöhemmin työpajoihin”, Setälä muistelee ja nauraa.

Sittemmin tilanne on tasaantunut, vaikka osa halukkaista tulijoista saattaakin joutua odottamaan paikkaa ryhmiin. Niiden kokoa pienennettiin pandemian takia.

Värikylpy-työpajoissa käy viikon aikana noin sata perhettä. Työskentely alkaa aina tutustumisella johonkin taideteokseen. Samalla työpajoissa käsitellään laajasti aiheita tähtitieteestä masennukseen.

Porissa on koulutettu vuosien aikana 350 värikylpyohjaajaa, jotka toimivat eri puolilla Suomea ja osa ulkomaillakin.

” Käsillä tekeminen on tällä hetkellä vähän paitsiossa. Osa lapsista ei osaa käyttää saksia eikä kohta kynääkään.

Taiteilija Veijo Setälä suunnittelee Vähärauman koulun oppilaiden piirrosten pohjalta taidetta Vähärauman kirjaston palautuslaatikkoon. Koululaiset ovat piirtäneet erilaisia eläinhahmoja.

Lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä voi tehdä myös grafiikkaa syväpainoprässin avulla. Nämä kokeilut on tehty havunneulasilla.

Lasten kädentaidoissa puutteita

Kruunupää tekee paljon yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa. Taiteilijat vetävät lapsille erilaisia työpajoja, ja ryhmiä vierailee myös keskuksessa.

”Kädentaidot ovat asia, jota olemme paljon pohtineet ja pyrimme korostamaan työpajoissa. Käsillä tekeminen on tällä hetkellä vähän paitsiossa. Osa lapsista ei osaa käyttää saksia eikä kohta kynääkään”, Päivi Setälä toteaa.

Isommille lapsille tarkoitetussa työpajatilassa on jopa syväpainoprässi, jonka avulla voi luoda grafiikkaa. Taiteilija Veijo Setälä esittelee erilaisia kokeiluja, kuten havunneulasilla tehtyä grafiikkaa. Onpa joku kokeillut laittaa prässin läpi tyrnimarjankin. Keltainen länttihän siitä paperille tulee. Kipsivaluakin hän on tehnyt jo päiväkoti-ikäisten lasten kanssa.

Kruunupää on kehittänyt myös yhdessä Porin perusturvan kanssa taide- ja kulttuuripainotteisen Kultane-neuvolan. Itä-Porissa perhevalmennuksessa esikoistaan odottaville on järjestetty muun muassa aistityöpajoja, joissa tulevat vanhemmat eläytyvät vauvan tapaan aistia ja reagoida maailmaan.

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää sijaitsee Porilaistenkadulla. Keskus on avoinna ti–to kello 12–14 sekä työpajojen ja tapahtumien aikaan.

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää toimii nykyään Palmgren-konservatorion ja Porin lukion välissä Porilaistenkadulla. Uusiin tiloihin keskus muutti vuonna 2020, ja työpajat päästiin aloittamaan paikan päällä tämän vuoden alussa.