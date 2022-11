Ajopuujalka on aikuissatu, joka kiihdyttelee, muttei pääse perille

Heli Laaksosen kynäilemät sympaattiset sutkautukset käynnistelevät naurumoottoreita, mutta ilman kunnon kiihdytyskaistaa Rauman iltanäyttelijöiden Ajopuujalka ei kokonaisuutena tavoita tasaista matkavauhtia.

Rauma

Käsikirjoitus Heli Laaksonen, ohjaus Hanna Turunen, lavastus Niina Korjonen, Miikka Lappalainen, Hanna Turunen, puvustus ja maskeeraus Lotta Selin, musiikki Iiro Ignatius. Rooleissa Mika Määttänen, Ari Pihlava, Heidi Välimäki, Ville Hautamäki, Hanne Linnavuori ja Iina Östman. Ajopuujalka. Rauman iltanäyttelijät. Kellariteatteri 11.11.

Heli Laaksosen pienoisromaanin Ajopuujalka (2020) näytelmädramatisointi sai torstaina kantaesityksensä kirjailijan kotikylässä Kodiksamissa. Rauman Kellariteatteriin se tuotiin heti seuraavana iltana. Rauman iltanäyttelijät tarttuvat nyt kolmatta kertaa Laaksosen tekstiin.

Ajopuujalka oli Kirjan päivien juhlateos vuonna 2020. Laaksonen on kertonut tekstin saaneen kipinän useampia vuosia sitten liftausreissulla, jolloin murrerunoilija matkusti rekkojen kyydissä Enontekiölle ja takaisin. Laaksosen kynä oli sauhunnut tuolla matkalla ja monet rahtareiden jutut päätyivät suoraan kirjan kansien väliin.

Tarina alkaa siitä, kun rekkamieskaverukset Eki (Mika Määttänen) ja Paki (Ari Pihlava) taukojumppaavat rekkajonossa ja odottavat Tallinnan tunnelin avautumista. Naapurihytissä asustaa viehättävä naisoletettu Kane (Heidi Välimäki), joka ei pahemmin sydämenmuotoisia kakkuja paistele, vaan vetelee moottorisahalla pieneksi puskapissareitin varrelle kaatuneen puun. Kanella tuntuu olevan patologinen taipumus valehteluun tai ainakin ylitsepursuavaan liioitteluun.

Ajopuujalka-nimi on hyvin teosta kuvaava: pintatasolla ajetaan, syvemmällä tasolla käydään filosofista pohdiskelua elämän ajopuuna olemisesta ja kokonaisuus on kiedottu puujalkavitsien kotoiseen kudelmaan. Tekstin iso teema on rakkaus ja sen olemuksen muoto. Toisella puoliskolla työnteko ja joutenolo kisailevat filosofisen mittelön vastakkaisissa nurkkauksissa.

Näytelmäversiossa tulee hämmentävänä yllätyksenä, kuinka palavasti sekä Eki että Paki tahtoisivat Kanesta puolison: katsoja ei saa kiinni hahmojen motiiveista. Vaikka teksti itsessään on hauskaa ja yllätyksellistä, draamallisesti käsikirjoitus hakee läpi esityksen punaista lankaa.

Jono seisoo ja aikaa on vierähtänyt viisi vuosikymmentä. Jo käsiohjelmassa todetaan Laaksosen pienoisromaanin maailman olevan outo ja lystikäs. Oudon ja toden välinen vuoropuhelu jää toteutuksessa kuitenkin valjuksi.

Näyttelijöiden jännittyneisyys näkyy näytelmän alkupuoliskolla. Ilmaisu on paikoitellen liiallisen karikatyyrimäistä: onko kaikkien roolien tarkoitus olla karikatyyppejä? Se jää epäselväksi. Näyttelijäntyön perusasiat, kuten oikea asemointi suhteessa yleisöön, on välillä hakusessa.

Ari Pihlavan Paki on näytelmän kantava voima, jonka monologi rekkamiehen uran vaikeimmasta hetkestä koskettaa. Murteilla on teoksessa suuri rooli ja varsinkin Heidi Välimäen ote murretekemiseen on seesteisen varma.

Ohjauksessa on käytetty edestakaista kulkemista niin paljon, että se rikkoo intensiteettiä. Kellariteatterin ensimmäisessä esityksessä pientä teknistä ongelmaa on niin valojen kuin äänen kanssa. Alun dialogista ja teokseen kirjoitetuista lauluista on vaikea saada selvää.

Niina Korjonen, Miikka Lappalainen ja Hanna Turunen ovat tuoneet lavastuksen keskuselementiksi punaisen rekan hytin, joka näyttävyydessään toimii keskiönä mainiosti. Kellariteatterin yleisöä hemmotellaan muutamilla sohvapaikoilla, joten jos mielii pehmustettuun tuoliin, kannattaa olla ajoissa paikalla.