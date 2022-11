Nastja Säde Rönkön teos kuvaa kuormittuneen alitajunnan yritystä hallita ymmärryksen ylittäviä ongelmia

Nastja Säde Rönkkö: Selviytymisopas maailmanlopun lapselle 4.12. saakka. Lönnström-projekti 5, Kaivopuiston teollisuusalue, Kaivopuistontie 33, Rauma, avoinna ma-pe kello 15–19, la-su 12–17. Vapaa pääsy. Näyttelytilan sisäänkäynti ei ole esteetön.

Nastja Säde Rönkön (s. 1985) Selviytymisopas maailmanlopun lapselle vyöryttää videotaiteelle ominaisia ilmaisukeinoja sellaisena hyökynä, että sitä voi pitää ylistyksenä koko taidelajille. Kansainvälisesti puhutaan taiteilijan liikkuvasta kuvasta, artist’s moving image, mutta käytän tässä suomeksi yhä ytimekästä videotaide-sanaa.

Jokaisesta 26:sta videosta kuuluu runollinen teksti yhdelle kirjaimelle. Y on kuten sinä ja nuoruus, you and youth. Kertoja lausuu englanniksi: ”Viimeisinä päivinä äänesi pehmeni. Kuuntelen selkääsi, kun katsot minusta pois, tuijotat loputonta lumikenttää tai elämän rippeitä.”

Kirjaimesta toiseen toistuvat kuolema, läheisyys, seksi. Jos kuvittelin kohderyhmäksi pikkulapset, vikaan meni. Lukeminen alkaa aapisesta, mutta parempi vertaus osuu aikakausilehdistä tuttuun juttuformaattiin elämän aakkosista. Teos vastaa moiseen kepeään kyselyyn tietosanakirjan vakavuudella ja puhuttelee mieluummin nuoria aikuisia.

Taiteilijan kertojaääni on perinteinen videotaiteellinen tehoste. Sitä kuunnellakseen pitää jokaisen monitorin luona sovittaa kuulokkeet korville. Se, että kaikista luureista kuuluu juuri Nastja Säde Rönkön ääni, korostaa teoksen kirjallista luonnetta ja auteurismia, tekijän voimakkuutta. Videotaiteen lajityypin mukaisesti ääntä ei ole koulittu lausuntataiteeksi tai näyttelemiseksi.

Nastja Säde Rönkkö: Selviytymisopas maailmanlopun lapselle, 2022, etualalla veistos, sen takana isona projisointina S-kirjaimen video. Kuvaus Aake Kivalo, musiikki ja ääni Timo Kaukolampi, leikkaus Heli Kota, asut ja stailaus Juha Vehmaanperä.

Psykologinen ohjeisto

Alalla keskustellaan, pitäisikö meidän tavoitella kansainvälisiä yleisöjä englanniksi vai vahvistaako eksoottinen suomenkielisyys taiteen kiinnostavuutta. Tätä selviytymisopasta ei ole edes tekstitetty. Dystopioissamme suomi katoaa maailmanlopun edellä.

Lönnströmin museoiden verkkosivuilta voi loppua odotellessa lukea Iisakki Hormian suomennokset. Käännöksissä aakkosidea ei tietenkään toimi, mutta kaunokirjallisuus korostuu. Minua viehättäisi lukea Rönkön sanoja pienenä runovihkona, omin ehdoin. Sitä paitsi, paperilla ohjeet säilyisivät kenties pidempään kuin digitaalisina tallenteina.

Katoavaisuuden kuvat ovat vaatineet kaukomatkoja. Dokumentaarisiin maisemiin, jäätiköihin ja aavikoihin palataan yhä uudelleen. Suuruudestaan huolimatta teos välttelee elokuvallista mahtipontisuutta ja näyttävyyttä. Esityksellisiäkään kohtauksia ei ole kuvattu sepitteellisen fiktion keinoin.

Miten teosta sitten pitäisi katsoa tai tulkita? Näennäisen konkreettinen maailmanlopun ohjeisto tuntuu psykologiselta. Tätä korostavat myös jännät mutta lapsenomaisen kömpelöt veistokset videoiden siimeksessä.

Teoksessa voi kahlata jonkun tajunnanvirrassa. Vaikka minäkertoja puhuu taiteilijan äänellä, on teoksen mieli enemmän kuin omaelämänkerrallinen.

Suhde realismiin seuraa yöstä toiseen jatkuvan unen näennäisloogiikkaa. Kokonaisuudesta avautuu näkymä kuormittuneeseen ihmismieleen, joka louhii ja prosessoi valveilla kertynyttä dataa. Se peilaa todellisuutta ja kirjoittaa öisin oman elämänsä Wikipediaa kattaen kaikki avoimet kysymykset ihmissuhteista zombiesarjoihin ja ekologiseen romahdukseen.