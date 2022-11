Popedan lopettamispäätös on tyylikäs, ja toivottavasti viimeisestä vuodestakin tulee sellainen

Soittotaidollisesti nyky-Popeda voisi jatkaa hamaan tulevaisuuteen, mutta kappaleilla, konseptilla ja Pate Mustajärvellä niiden veturina on eräpäivä. Mustajärvi tietää sen itse paremmin kuin kukaan, kirjoittaa toimittaja Ilari Leppäniemi.

Popedan 45-vuotinen matka huipentuu ensi syyskuussa. Päätöskonsertti soitetaan Ratinassa. Sen nimi on Ratinasta poikki.

Vannoutuneimmat manserockin ystävät saattavat tuntea väristyksen selkäpiissään. Juice Leskinen Grand Slam laittoi aikoinaan pillit pussiin Nivalasta poikki -nimisen jäähyväiskiertueen merkeissä – tehden toki myöhemmin pari comebackia.

Popedan uutinen on siinä mielessä pommi, että kyse on suomalaisittain merkittävän ja tamperelaisittain jopa identiteettiä rakentaneen musiikkitarinan päätöksestä.

Toisaalta uutinen ei ole sen kummempi kuin tieto, että Sauli Niinistön presidenttikausi päättyy vuonna 2024 eikä hänelle sorvata kekkosmaista jatkokautta.

Pate Mustajärvi ei ole viime vuosien haastatteluissa mitenkään peitellyt, että haluaa lopettaa Popedan nokkamiehenä ennemmin ennemmin kuin myöhemmin. Lopettamispäätös oli ajan kysymys, jos aika ymmärretään jokusen vuoden mittaiseksi ikkunaksi.

Epäilemättä jo hyvän aikaa tiedossa olleen jäähyväiskeikan julkistus osui hieman kiusalliseen ajankohtaan. Popedan keikka Hämeenlinnan Aulanko-areenalla peruttiin perjantaina viime hetkellä. Syy oli Mustajärvi, joka ei koskaan ilmestynyt keikkapaikalle.

Rumpali Lacu Lahtinen ei peitellyt mielipidettään julkisessa Facebook-päivityksessään: – – pahoittelut yleisön edustajille. Paulille tuli keikkaputken tulehdus joten… näin. VMP.

Tapaus herättänee monen fanin päässä oikeutetun kysymyksen: tulevatko vastaavat takaiskut varjostamaan yhtyeen uran loppumetrejä? Epäonnistuneen Aulangon-keikan ja lopettamisuutisen samanaikaisuus tarkoittaa, että Popedaa tullaan seuraamaan myös tästä näkökulmasta aina jäähyväiskeikkaan asti, haluttiin tai ei.

Olettaen, että kaikki menee hyvin, sopii Popedalta odottaa mieleenpainuvia läksiäisiä.

Lopettamispäätös on tyylikäs. Soittotaidollisesti nyky-Popeda voisi jatkaa hamaan tulevaisuuteen, mutta kappaleilla, konseptilla ja Mustajärvellä niiden veturina on eräpäivä. Mustajärvi tietää sen itse paremmin kuin kukaan.

”On osattava lopettaa, ennen kuin joku muu ehtii sanoa, että lopeta nyt jo, toi on kornia”, hän sanoi tänä kesänä.

Popeda on aina ollut ennen kaikkea livebändi. Parhaiten sen keikoilla viihtyvät ihmiset, jotka osaavat nauraa itselleen siitä, että ovat Popedan keikalla. Itselleen nauraminen muuttuisi kolkoksi, jos pitäisi samaan aikaan nauraa myös solistille.

Pate Mustajärvi on sanonut usein, että hänen machoilevassa esiintymisessään on kyse leikistä yleisön kanssa. Sooloartistina Mustajärvi on varsin erilainen hahmo.

Jonkinlainen viestinnällinen takaportti Popedan jatkolle pysyi tiistaina auki. Kitaristi Costello Hautamäki sanoi tiistaina, että hänen mielestään kyseessä ei ole jäähyväiskeikka. ”Se on herra Mustajärvestä kiinni. On Paten hallussa, koska hän lopettaa.”

Perustajajäsen Mustajärvi ja vuonna 1982 Popedaan liittynyt Hautamäki näyttävät yleisön silmään yhtä olennaisilta yhtyeen osilta. Popedan jatkaminen ilman molempia kuulostaa äkkiseltään yhtä mielekkäältä kuin Eppu Normaalin, tällä tietoa viimeisen mammutin, jatkaminen ilman Syrjän suvun edustusta.

Toisaalta asiasta on turha jyristä nyt ehdottomia mielipiteitä. Selvää on, että Popedaa sellaisena kuin me kaikki sen tunnemme, ei ole enää ensi syyskuun jälkeen.

Costello Hautamäen poika Alex Hautamäki liittyi Popedan basistiksi tänä vuonna. Kuva Aitoon kirkastusjuhlista.

Popeda on kulkenut läpi pitkän tamperelaisen aikakauden painaen kaupunkiin myös oman vahvan puumerkkinsä. Yhtye perustettiin 1970-luvun puolivälin jälkeen, aikana, jona aloittaneista suomeksi laulavista tamperelaisbändeistä voi vetää suoraan viivan Juice Leskisen, Mikko Alatalon ja Harri Rinteen tuolloin jo lopettaneeseen Coitus Int -yhtyeeseen. Se perintö poiki paljon.

On ehkä hieman alleviivattua mutta samalla hienoa vanhan ja uuden kohtaamista, että Torni-hotellin aulassa on manserock-ravintola, jossa Popeda on vahvasti edustettuna. Ja että Popeda ehti esiintyä Nokia-areenassa.

45 vuoden iän mainitsemista paremmin Popedan pitkäaikaisuutta kuvaa ajatusleikki siitä, kuinka erilainen on se kaupunki, jossa Popeda uransa päättää kuin se, jossa teki esikoislevynsä.

Esikoislevyn A-puolen avausraita on nimeltään Rock and roll. Vuonna 1986 kuolleen Arwo Mikkosen säveltämässä ja Mustajärven sanoittamassa kappaleessa lauletaan: Mut joka ilta ja yö meillä oli tosi ilikeetä / Tallissa vedettiin me rokkia niin reteetä / Vinkku nousi kaaliin, siinä työttömyys unohtui / Ja loppujen lopuksi Popedakin onnistui

Onnistumisen laatu ei tainnut olla vielä aivan tiedossa.