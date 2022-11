Suomirockin legenda Popeda lopettaa – Ratinan-keikka on ”viimeinen pläjäys”

Yhtyeen tiedotuksesta vastaava Taija Holm sanoo, että kyseessä ei ole jäähyväiskeikka, vaan päätöskonsertti. Ilmaan jää toistaiseksi kysymys siitä, jatkaako yhtye ilman legendaarista laulusolistiaan Pate Mustajärveä.

Manse-rockin kivijalka esiintyi loppuunmyydyllä Tammerfest-keikalla viime heinäkuussa. Tammerfest on aina ollut Popedalle hyvä paikka esiintyä, ja yleisö on ollut yhtyeen mielestä kenties paras mahdollinen.

Tampere

Tamperelainen rockyhtye Popeda lopettaa ensi syksynä. Yhtye järjestää syyskuussa Ratinan stadionilla päätöskonsertiksi nimetyn keikan.

”Kyllä, pitää paikkansa, että Popeda kaartaa Suomen pisimmän ratakierroksen jälkeen ulos syksyllä 2023. Sitä ennen aiomme kuitenkin niin sanotusti räjäyttää pankin festarikesän päätteeksi Ratinan stadionilla. Se on siis Ratinasta poikki – viimeinen pläjäys!” Pate Mustajärvi kertoo tiedotteessa.

”Kun asioita tekee tarpeeksi kauan, ne muuttuvat väkisinkin jossain vaiheessa rutiiniksi. Myös nämä rokkibändihommat. Silloin ei kykene enää samaan kuin bändin alkuaikoina. Mulla on kuitenkin kohta 67 vuotta ikämittarissa, ja siitä 45 vuotta olen ollut tien päällä. Koko sinä aikana Popeda on pitänyt ainoastaan yhden 1,5 vuoden mittaisen tauon. On aika miettiä, mitä haluaa tehdä isona.”

Miltä ajatus Popedan jäähyväiskeikasta sinusta tuntuu, Costello Hautamäki?

”No... ei se minun mielestäni ole jäähyväiskeikka. Se on herra Mustajärvestä kiinni. On Paten hallussa, koska hän lopettaa. Mieshän on syntynyt vuonna 1956, joten on eläkeiässä.”

Onko kyseessä aito jäähyväiskeikka vai jatkaako yhtye ilman Pate Mustajärveä, Popedan tiedotuksesta vastaava Taija Holm?

”Kyseessä on bändin päättämä nimi, ja se nimi on päätöskonsertti, ei jäähyväiskeikka. Minulla on vain tämä tieto nyt.”

Toivotko yhtyeen jatkavan?

”En kommentoi, mutta sen sanon, että tämä on suomalaiselle rock-kansalle surullinen päivä. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Onneksi biisit elävät, ja ensi vuonna pääsee vielä Popedan keikoille. Toivon, että jollakin tapaa bändi elää aina.”

Kun Popeda lopettaa, se merkitsee yhden aikakauden päätöstä suomalaisessa musiikkielämässä. Mitä ajattelet asiasta, Costello Hautamäki?

”Hyvä Popeda on sellaista Suomi-rockia, jota ei tehdä missään muualla maailmassa. Se on uniikkia kansanperinnettä suomalaisille, ja sitä olen yrittänyt vaalia vuodet ja vuosikymmenet. Huono Popeda on taas jotain sellaista, millä kukaan ei tee mitään.”

Viime viikonloppuna kohistiin Popedan keikan peruuntumisesta Aulanko-areenassa. Puhuttiin solistin sairastumisesta ja huonosta keikkakunnosta. Mikä on totuus, Costello Hautamäki?

”Totuus on se, että bändi oli paikalla ja vehkeet pystyssä, mutta laulusolisti ei saapunut koskaan Hämeenlinnaan. Toimisto ilmoitti meille, että hän ei tule paikalle. Ajateltiin, että selvä ja lähdettiin pois. Ehdin itse olla paikalla vain kymmenen minuuttia.”

Popedan seuraava keikka on ensi perjantaina Eurassa. Jatkuvatko loppuvuoden keikat tästä eteenpäin normaalisti?

”Jatkuvat ja joulukuun puolivälissä jäämme tauolle niin kuin on suunniteltu.”

Voitko vahvistaa Hautamäen käsityksen siitä, että Popeda esiintyy tästä eteenpäin suunnitellusti, ohjelmamyyjä Kari Pössi?

”Voin. On olemassa sataprosenttinen luottamus, että kaikki hoituu.”