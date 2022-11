Saara Kempin soitin on vaikeimmasta päästä, mutta hän valitsi sen silti pianon sijaan

Oboen suukappaleiden röörien valmistus on tarkkaa ja aikaa vievää käsityötä.

Saara Kempistä parasta on soittaa laulavia, vähän kaihoisia melodioita.

Pori

Puupuhallin oboeta on joskus kutsuttu kaikkein vaikeimmaksi soittimeksi. Oboensoitossa suurimpaan vaikeuteen törmää heti alkuun.

”Vaikein asia on löytää oikea tekniikka, jolla ääni tuotetaan. Aloitteleva oboisti on kuin ruma ankanpoikanen, mutta kun oppii oikean tekniikan, soundi on erilainen”, sanoo Pori Sinfoniettan oboisti Saara Kemppi.