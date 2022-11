Satakunnassa miespuolisten laulajien tavoittaminen sekakuorolaulun piiriin on tuskaista. Tällä kertaa konsertissa korostuivat miesäänet.

Giuseppe Verdi Requiem. Pori Sinfonietta 2. 11. Promenadisalissa ja 4. 11. Temppeliaukion kirkossa. Kapellimestari Jonas Rannila. Solistit Reetta Haavisto, sopraano, Jeni Packalen, mezzosopraano, Heikki Halinen, tenori ja Niklas Spångberg, basso. Helsingin filharmoninen kuoro ja mieskuoro Manifestum, valm. Jonas Rannila.

Konsertti ilman suosionosoituksia. Näin pitäisi tehdä useamminkin.

Giuseppe Verdin Requiemin esittäjät omistivat konsertin Venäjän hyökkäyssodan ukrainalaisille uhreille ja noin puolitoista tuntia kestävä hiljainen hetki oli vaikutuksiltaan järisyttävä.

Konserttikäyttöön sävelletty (esitetään myös kirkossa) Giuseppe Verdin Messa da Requiem on latinankielinen sielunmessu, joka on kiitollista laulettavaa, koska teos sisältää oopperamaisia piirteitä. Verdin suurimmaksi oopperaksi kutsuttu teos häikäisi erityisesti kuorojaksoissa ja solistikvartetin laulussa, joko itsenäisinä tai solistit ja kuoro yhdessä.

Promenadisalin lavalla on kuultu satapäistä sekakuoroa aiemminkin, mutta nyt olivat voimasuhteet toisin päin. Ainakin Satakunnassa miespuolisten laulajien tavoittaminen sekakuorolaulun piiriin on tuskaista. Tämän vuoksi sointi on monesti naisäänipainotteinen.

Tässä esityksessä hymnimäisessä laulussa miesäänet hiukan hallitsivat, vaikka miehiä ja naisia oli lukumääräisesti suunnilleen yhtä monta, kun suurkuorossa lauloivat Helsingin filharmoninen kuoro ja mieskuoro Manifestum yhdessä.

Väkevintä kuoron sointia kuultiin Dies irae (vihan päivä) isorummun ukkosta kuvaavien jyrähdysten säestämänä ja Sanctuksen kaksoiskuoron 8-äänisessä fuugassa. Siinä kuoron naiset näyttivät leijonankyntensä.

Solistien ensemblelaulussa Lux aeterna -osassa Jeni Packalen (mezzosopraano), Heikki Halinen (tenori) ja Niklas Spångberg (basso) yhtyeen äänenkäytön vokaalinen kauneus hiveli. Agnus deissä säestyksetön laulu duona, sopraano Reetta Haavisto ja Packalen ja Dies irae -osan Recordessa äänet soivat linjakkaan kauniina.

Jeni Packalenin Liber Scriptus -osan soolo maalaili tuomiopäivää dramaattisesti. Heikki Halisen soolossa Ingemisco katumuksen ilmaisussa oli tenoraalista hehkua. Niklas Spångbergin basso soi selkeän kirkkaana Confutatis-osassa.

Kuorojaksot tukivat erinomaisesti sooloja, samoin Pori Sinfoniettan täysipainoinen heittäytyminen Jonas Rannilan vivahteikkaasti johtamana sekä puikon kanssa että ilman.

Reetta Haaviston antoi sopraanonsa loistaa Libera me -päätösosassa. Vielä tulikivenkatkuisia iskeviä repliikkejä kuorolta ja tulitusta koko koneistolta, mikä vaimeni toiveeksi ikuisen rauhasta ja valosta.