Risto Ojanen: Naissankarista Idän pikajunan arvoitukseen. Porin Teatterin esitykset 1931–2021. 971 sivua. Kustantaja Porin Teatteri.

Raumalaissyntyisen professori J. W. Ruuthin Porin historian (1897) mukaan Porin teatterihistorian voi katsoa alkaneeksi 1700-luvun lopussa, jolloin Ruotsista käsin kaupungissa vieraili alkuaan saksalainen Seijerlingin näyttelijäseurue. Se antoi näytöksensä värjäri Levinin talossa, jossa ennen 1801 paloa oli kaupungin suurin sali.

Filosofian tohtori Risto Ojasen massiivinen teos Naissankarista Idän pikajunan arvoitukseen. Porin teatterin esitykset 1931–2021 julkistettiin Porissa 13.10.2022, jolloin tuli kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun hotelli Otavassa Porissa oli tehty Suomen teatterihistoriaa. Suomalaisen Teatterin suomenkielinen ensiesitys oli hotellin salissa.

Tuhatsivuisen kirjansa esipuheessa Ojanen pitää kirjaa lähinnä käyttökelpoisena hakuteoksena. On se sitäkin. Mutta ennen muuta se on kattavuudessaan, analyysinsä terävyydessä ja täsmällisyydessään teatterihistoriaan jäävä perusteos. Voidaan puhua kulttuuriteosta. Jo tässä voidaan myös mainita, että kirjassa on suuri määrä mainiosti valittuja valokuvia.

Seppo Maaniittu ohjasi vuonna 1979 Porin Teatteriin raumalaisen näyttelijän Kalle Luotosen kirjoittaman ”Koskenhaltijan laulun”. Myllärinä oli Matti Mäntylä, renkinä Pekka Lukka.

Porin Teatteri syntyi 1930-luvun alussa, kun enemmän tai vähemmän vakiintuneet Porin Näyttämö ja Porin Työväen Teatteri yhdistyivät. Oli kulunut vain runsas vuosikymmen sisällissodasta, ja aika oli muutenkin vaikea. Päättäjistä löytyi kuitenkin riittävästi ennakkoluulottomuutta taloudellisestikin edulliseen sopimukseen pääsemiseksi.

Yhdistynyt teatteri pääsi alkuun kaupungin kauneimpiin kuuluvassa, jo vuodelta 1884 olevassa teatteriksi rakennetussa talossa. Ensimmäisenä vuonna teatterilla oli kaksi johtajaa, mutta järjestelystä luovuttiin pian. Nurinaakin yhdistymisestä kuului, ja se loppui kokonaan vasta 1938. Kunnallis- ym. politiikka sivusi (joskus näytelmiäkin myöten) teatteria, mutta tämänkin Ojanen hallitsee.

Viihteen ja vakavan tasapaino

Tohtori Ojanen pitänee venäläisistä klassikoista mutta ei erityisemmin opereteista. Wieniläisoperetit ovat kuitenkin vuosien saatossa olleet yleisön suosiossa ja kasvattaneet teatterin kassavirtoja. Kauan muisteltiin, kuinka Porin Työväen Teatterissa oli neljän vuoden aikana esitetty Emmerich Kálmánin Mustalaissuhtinatarta (oik. Csardasruhtinatar) 101 kertaa. Vuonna 1989 oli meneillään jo viides esityskausi.

Suosittuja ovat olleet muutkin Kálmánin operetit, samoin Franz Lehárin, ensimmäisenä Iloinen leski. Musikaalit ovat aika ajoin kilpailleet suosiosta. Kaiken kaikkiaan viihteen ja vakavan suhde on ollut Porin Teatterinkin ohjelmapolitiikan yksi ulottuvuus. Kokeilevuuttakaan ei ole kaihdettu, ja sillä teatteri on joskus saavuttanut virkistävää kuuluisuutta.

Ojanen on jakanut kirjan lukuihin teatterinjohtajien mukaan. Jako on luonteva. Kullakin johtajalla on ollut oma profiilinsa, mikä on näkynyt ohjelmavalinnoissa.

Ojanen on ytimekkäästi ja onnistuneesti sisällyttänyt tekstiin teatterin esittämien noin 800 näytelmän juonenkulun ja sanoman. Porin Teatterissa toimineet johtajat, näyttelijät ja muut ovat saaneet vähintäänkin suppean henkilöesittelyn. Voisiko joskus ajatella Porin Teatterin henkilömatrikkelia?

Tohtori Ojanen ansaitsee lämpimät onnittelut erinomaisesta työstä. Onnittelut kuuluvat myös teoksen kustantaneelle Porin Teatterille, joka on saanut arvoisensa, ajasta aikaan kestävän kirjallisen monumentin.