Porin Teatterissa saa ensi-iltansa Stephen Kingin tekstiin pohjautuva Piina. Millaista näyttelijöistä on harjoitella psykologisen trillerin voimakkaita kohtauksia?

Tilaajille

Pori

Työt tulevat kotiin koko ajan. Tällaisia rooleja näyttelijäpariskunta Mirva Tolppanen ja Vesa Haltsonen ei ole koskaan ennen tehnyt yhdessä. He valmistautuvat Piina-näytelmän päärooleihin eli painajaismaiseen asetelmaan, jossa riittää julmuutta ja pelkoa. Roolityö on niin intensiivistä, että he ovat keskustelleet näytelmästä paljon myös kotona.