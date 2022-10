Pori Jazzin vuoden 2023 julisteen nimeltä ”Lötkötorvi” suunnitteli lehtikuvituksista ja lastenkirjoista tuttu Tuomas Kärkkäinen.

Pori

Pori Jazzin vuoden 2023 juliste on julkaistu. Värikkään ja leikkisän, kuvitteellista vaskisoittajaa kuvaavan julisteen suunnitteli graafikko Tuomas Kärkkäinen. Kärkkäinen on helsinkiläinen kuvittaja ja lastenkirjailija, jonka kuvituksia on julkaistu paitsi kirjoissa myös useissa lehdissä, kuten Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä.

Kärkkäisen elämässä on aina soinut musiikki. Hänelle tärkeä askel graafiseen suunnitteluun olivat nuorena piirretyt levynkannet. Hän kuuntelee laajasti musiikkia ja soittaa myös itse bassoa bändissä.

Hän lähestyi julisteen aihetta tunteeseen luottaen ja vähän improvisoidenkin. Lötkötorveksi nimetyssä julisteessa soitin luikertelee vapaasti kuin jazzsoolo.

”Ei tarvinnut lähteä analysoimaan, mitä musiikki voisi olla, vaan saattoi antaa tulla vaan”, Kärkkäinen kuvailee.

Helsinkiläisen Tuomas Kärkkäisen töille ovat ominaisia voimakkaat värit ja viisto näkökulma.

Hän halusi keskittyä julisteessa nimenomaan musiikkiin ja esiintymiseen. Se oli myös Pori Jazzin toive, koska viime vuosien julisteissa on tuotu esiin Kirjurinluodon ympäristöä ja yleisöä.

Kärkkäinen kertoo, että kuvittajana ja suunnittelijana häneen ovat vaikuttaneet 1960- ja 1970-luvun silkkipainojulisteet. Työssä hänelle on tärkeää leikkisyys.

”Se on keino katsoa asioita eri näkökulmasta. Teen paljon lehtikuvituksia. Haluan niillä tuoda toisen, hieman viiston näkökulman totiseen tekstiin ja joskus haastaakin sitä. Olen tehnyt lastenkirjoja, joissa leikkisyydellä on itsestään selvästi iso merkitys, mutta koen, että se kuuluu myös aikuisten juttuihin, kuten tähän julisteeseen.”

Kärkkäinen kuvaa suureksi kunniaksi päästä osaksi Pori Jazz -julisteiden suunnittelun pitkää jatkumoa. Hän tutustui työtään varten aiempien vuosien julisteisiin, ja uusi työ tuntuukin istuvan hyvin julisteiden ketjuun.

Pori Jazzille on julkaistu uusi juliste joka vuosi alusta eli kesästä 1966 lähtien. Uuden julisteen pohjalta syntyy kunkin vuoden graafinen linja, joka näkyy muun muassa festivaalin vaatteissa ja muissa tuotteissa, painotuotteissa ja koko festivaalin ilmeessä ja somistuksessa.