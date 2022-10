Ateneumin taidemuseo on saanut yli miljoonan euron testamenttilahjoituksen.

Helsinki

Ateneumin taidemuseo on saanut yli miljoonan euron testamenttilahjoituksen. Kansallisgalleria ilmoittaa, että merkittävä lahjoitus käytetään lahjoittajan toiveen mukaisesti Ateneumin näyttely- ja museotoimintaan.

Lahjoittaja oli suomalainen yksityishenkilö.

”Lahjoitus on ainutkertainen Ateneumin historiassa. Tavallisempaa on, että testamentataan taideteoksia, jotka toivotaan liitettävän museon kokoelmiin. Rahan, etenkin näin suuren summan lahjoittaminen, on poikkeuksellista”, sanoo museonjohtaja Marja Sakari tiedotteessa.

Nyt saatu lahjoitus antaa mahdollisuuden muun muassa aiempaa useampien ilmaispäivien järjestämiseen Ateneumissa.

Ateneum on ollut suljettuna yleisöltä ilmanvaihtoremontin vuoksi maaliskuusta 2022 lähtien. Museo avautuu uudelleen alkuvuodesta 2023.