Aikamatka 1960-luvulta nykypäivään on aika matka – tiesitkö, että Harjavaltaa kutsuttiin maaseudun Manchesteriksi?

Harjavallan seudun taideseuran ja Harjulan Killan näyttelyt avautuvat Emil Cedercreutzin museossa ensi viikolla.

Harjulan Killan valokuvanäyttelyä, jota on täydennetty muulla rekvisiitalla, kuten melodikalla ja View-Masterilla, esittelevät Satu Rantala, Sirpa Lehtinen ja Tapio Routimo.

Emil Cedercreutzin museon uudet näyttelyt piirtävät kuvaa Harjavallan kehityksestä 1960-luvun alusta käytännössä vuoteen 2022 saakka.

Näyttelyistä toinen on Harjulan Killan koostama valokuvanäyttely 1960-luvun Harjavallasta. Se on jatkoa yhdistyksen kolmelle aiemmalle näyttelylle, jotka on järjestetty vuosina 2007, 2011 ja 2015.