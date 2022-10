Kuvanveistäjä Laura Könönen luo teostensa avulla maailmaa, joka kivettyy pikkuhiljaa. Hän vaalii illuusiota ikuisuudesta ja kuolemattomuudesta.

Kuvanveistäjä Laura Könönen on antanut itselleen luvan haaveilla.

Hän haluaa tehdä maailman isoimman veistoksen, jonka osista yksi lennätetään avaruuteen.

”Pitää ehkä soittaa Elon Muskille”, Könönen nauraa.

Könönen puhuu teoksestaan Ei taivasta rajana (No Heaven up in the Sky). Taivaan sirpaleista ensimmäiset nähtiin jo viime vuonna Helsinki Biennaalissa. Ensi kesänä sama kahdeksanosainen teos siirtyy Jätkäsaareen, mutta sirpaleita on tulossa vielä lisää.