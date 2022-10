Tuiskulan iloiset rouvat. William Shakespearen näytelmän dramatisointi ja ohjaus Pekka Saaristo, musiikki Mika A. Merikaita, musiikin toteutus Jussi Henttonen ja Johannes Perko, puvustus Sirkka Salo, lavastus Kari Krusberg ja Veikko Salo, äänitekniikka Jussi Ansio ja Virpi Vähätalo, tuotanto Susanna Salo-Kimppa, rooleissa Tero Kinnunen, Sanna Kinnunen, Tomi Hulmi, Johanna Toivanen-Perko, Niilo Härkälä, Reetta Hulmi, Merja Mäkelä ja Veikko Salo. Tuiskulan talviteatterin ensi-ilta 21.10.

Ohjaaja-näytelmäkirjailija Pekka Saaristo näyttää keksineen varsinaisen ikiliikkujan. Viikkarin iloiset rouvat -laulunäytelmän kantaesitys oli Porissa kesällä 1990. Sen jälkeen sitä on esitetty arviolta ainakin yli 30:llä näyttämöllä.

Tekstin lähtökohta perustuu Shakespearen komediaan The Merry Wives of Windsor. Sen pohjalta Saaristo on tehnyt vapaamuotoisen dramatisoinnin suomalaiseen maaperään. Tuloksena on syntynyt hersyvä laulunäytelmä, jonka monipuolisesta ja viihdyttävästä musiikista vastaa säveltäjä Mika A. Merikaita.

Näytelmää on varioitu esityspaikkojen mukaan. Esimerkiksi nyt Tuiskulan iloisissa rouvissa esityksen murretta ja paikannimiä on muutettu Köyliöön sopivaksi. Tekstiä ja jopa lauluja on muokattu paikallisen murretyöryhmän avulla. Lopputulos on onnistunut.

Saariston näytelmäversio on tuotu 1950-luvulle. Esityksen katalysaattorina toimii leipurimestari Jalmari Jyllenmaa, jonka mielestä nuoren neidon hymykin lupaa varmaa nakkia. Tuiskulan rouvat eivät kuitenkaan leipurin koukkuihin lankea. He järjestävät hänelle ansan ja aikeille nöyryyttävän stopin. Siitä alkaa esityksen riemu eri käänteineen. Yleisöllä on hauskaa.

Saariston ohjaus on jälleen superia. Esitys on kauttaaltaan toimiva ja viihdyttävä. Näytelmän rakenne suhteellisen lyhyine kohtauksineen vie tarinaa vauhdilla eteenpäin.

Tuiskulan lavalla nähdään erinomainen ensemble. Kaikki istuvat rooleihinsa vaivatta. Esimerkiksi rouvia esittävät Reetta Hulmi ja Johanna Toivanen-Perko ovat komeaa katseltavaa ja kuultavaa vauhdikkaassa huivitanssissa ja heidän yhteisessä duetossaan. Muutenkin koko laulava ryhmä kuulostaa hyvältä.

Tero Kinnunen tekee hallitun roolin erotomaanisena leipurina. Tomi Hulmi näyttelee mustankipeää aviomiestä ja muuttuu myös mainioksi valeasuiseksi urkkijaksi valokuvaajan roolissa.

Perinteikäs Tuiskulan Kesäteatteri on nyt siirtynyt ensi kerran sisätiloihin. Seuratalon erityispitkä ja kaunis näyttämö esirippuineen on jo nähtävyys sinänsä.