Afrikkalaistyylisen sävellyksen on tarkoitus tuoda iloa syksyn harmauteen.

Pori

Porilaiset muusikot jatkavat Kirjurinluodon musiikkileikkipuisto Virtuoosin neljä vuodenaikaa -videosarjaa.

Syksyisessä puistossa musisoivat jälleen Pori Sinfoniettan lyömäsoittaja Mads Büchert ja Palmgren-konservatorion lyömäsoitinten lehtori Toni Hietala, jotka ovat saaneet soittoseurakseen HAJF3A-kvartetin, jonka jäsenet ovat Hietalan lyömäsoitinoppilaita.

”Sävellys on afrikkalaistyylistä musiikkia. Siinä on hyvin perinteinen, tuttu ja tunnettu rytmikuva, mikä on tuotu tänne pohjoiseen tuomaan iloa syksyn harmauteen”, kertoo kappaleen säveltäjä ja sanoittaja Hietala.

Virtuoosin 4 vuodenaikaa -sarjan lähtökohtana on, että jokaiseen videoon tuodaan jotakin uutta ja erilaista. Tällä kertaa sävellyksessä on mukana laulupätkä, jonka tarttuvuuden on todistanut jo kotona Hietalan oma tytär.

Teokseen on saatu uusia ulottuvuuksia myös puiston ulkopuolisilla lisäsoittimilla.

Katso tästä Virtuoosin Syksy-video:

Virtuoosin 4 vuodenaikaa -sarjassa on aiemmin julkaistu osat Talvi ja Kesä. Neljäs ja viimeinen osa Kevät on suunnitteilla ensi kevääksi ja se on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä tanssikoulu Tankan nuorten tanssinopiskelijoiden kanssa.

Sarjan videot on kuvannut ja leikannut Pori Sinfoniettan II viulun varaäänenjohtaja Hokto Sorsa.

Virtuoosi-puiston soittimet ovat kaikkien vapaassa käytössä Porin Kirjurinluodossa.