Kovatasoisessa kansainvälisessä kilpailussa on mukana vain kaksi suomalaista pianistia.

Porilaislähtöinen pianisti Arttu Ollikainen, 26, osallistuu parhaillaan kansainväliseen Maj Lind -pianokilpailuun. Ollikainen soitti oman osuutensa alkuerässä Helsingissä lauantai-iltana.

Ollikainen kertoo haaveilleensa pitkään tähän Suomen suurimpaan pianokilpailuun osallistumisesta. Kevään alkukarsinnassa oli mukana ennätyksellisen paljon hakijoita. Ollikaisen lisäksi kilpailussa on mukana ainoastaan yksi suomalainen kilpailija: Aleksei Zaitsev.

”Olin ehkä yllättynytkin, että pääsin mukaan, ja tietenkin tosi iloinen. Tämän valtavan ohjelmiston harjoittelussa on ollut paljon töitä ja kiirettä viime viikkoihin asti”, Ollikainen kertoo.

Hänellä oli kilpailua varten harjoitusesiintymisiä, joista yksi oli Porissa muutama viikko sitten. Maj Lind -pianokilpailu on suurin kilpailu, johon Ollikainen on tähän mennessä osallistunut.

Vähän kuin kotikisat

Alkuerässä Ollikainen esitti 45 minuutin ohjelmiston, jossa kuultiin muun muassa Bachin Toccata e-molli sekä Chopinin Etydi c-molli. Kokonaisuudessaan hän soitti kuusi teosta. Alkuerä on katsottavissa Yle Areenassa.

Ollikainen kertoo olevansa tyytyväinen moneen asiaan esiintymisessään.

”Tuli lisäjännitystä, kun yleisössä oli paljon tuttuja, ja netin välityksellä moni seurasi kisaa. Ne olivat vähän kuin kotikisat. Jännitti aika paljon. Ihmiset ovat sanoneet, että sitä ei päälle päin oikein näy, mutta en ollut alkuerän esityksessä ihan rennoimmillani. Kokonaisuuteen olen kuitenkin aika tyytyväinen, hyvä fiilis jäi”, Ollikainen kommentoi.

Kilpailijoita on mukana kaikkiaan 29. Kilpailussa välierään pääsevien nimet selviävät myöhään tiistai-iltana.

Ollikainen kertoo, ettei hän itse ole juuri ehtinyt kuunnella muita kilpailijoita. Ennen alkuerää hän keskittyi täysin siihen, ja sen jälkeen hän on harjoitellut mahdollista välierän jatkoa varten.

Ollikainen viimeistelee opintojaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian solistisella linjalla. Vuonna 1996 syntynyt Ollikainen on kotoisin Porista, ja hän on opiskellut lapsuudessaan pianonsoittoa Palmgren-konservatoriossa. Hänet valittiin vuoden 2015 nuoreksi porilaiseksi, ja hän on esiintynyt muun muassa Pori Sinfoniettan solistina.

Maj Lind on arvostettu kansainvälinen pianokilpailu, jonka pääpalkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Kilpailu järjestetään nyt viidettä kertaa. Kilpailu etenee alku- ja välierien kautta kamarimusiikki- ja orkesterifinaaleihin.