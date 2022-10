Flirttikurssi 55+. Lutz Hübnerin näytelmän suomennos Liisa Ryömä, sovitus, ohjaus ja lavastus Anna Haukka, äänet ja valot Tomi Kuusisto ja Harry Viita, rooleissa Sirpa Lahti, Kari Kärkiluoma, Risto Huhtala, Milla Tervakangas, Saila Kurri, Erkki Hartikainen, Marita Frederiksen, J-P Kiuru ja Mika Latvanen. Kulttuuriyhdistys Kaiun ensi-ilta Kokemäellä 14.10.

Kulttuuriyhdistys Kaiulla on takanaan jo useampia tekstillisesti vahvoja näytelmiä. Nyt on komedian vuoro. Kyse on saksalaisen Lutz Hübnerin vuonna 2007 kirjoittamasta näytelmästä Blütenträume (Kukkivat unelmat).

Suomessa esitys on saanut vetävämmän nimen. Teksti tarjoaa tasavahvat ja näyttävät roolit kahdeksalle.

Itse perustarina kertoo seitsemästä kansanopiston flirttikurssilaisesta, joiden taidot ovat ruostuneita. Kansanopiston kurssi lupaa johdattaa hurmaustaitojen äärelle. Kurssilaisilla on omat vaikeutensa: leskeys, suhteen päättyminen tai kömpelyys solmia lähempiä suhteita.

Näytelmässä piikitellään samalla epäpäteville kursseille. Tämänkin Fllrttikurssin vetäjä osoittautuu aihealueen täydelliseksi puoskariksi. Asetelmasta saadaan syntymään hauskoja hetkiä, mutta myös kipeitä ja arkoja asioita.

Kaiku on saanut uusia kasvoja toimintaansa. Ensemble osoittautuu melkoisen monipuoliseksi ilmaisussaan. Tosin ensi-illassa alku lähtee varovasti ja kangerrellen etenemään. Kestää tovin kunnes oikea rytmi saavutetaan.

Väliajan jälkeen vauhti kiihtyy ja esitys muuttuu entistä värikylläisemmäksi. Huijauskurssilta eronnut ryhmä järjestää päättäjäisjuhlat Octoberfest-juomineen ja nostalgisine rock-tansseineen. Ja kuinkas muuten, illan edetessä kurssilaiset alkavat avautua henkilökohtaisista painolasteistaan ja salaisuuksistaan.

Komedian ensipuoliskolla tahtipuikkoa heiluttelee kurssinvetäjää näyttelevä J-P Kiuru. Hän on dominoivassa roolissaan määrätietoinen ja sujuvasanainen. Myös äkilliset purkaukset ovat luontevia.

Myös muidenkin esiintyjien pienet monologit ja hahmoihinsa eläytyminen ovat uskottavan toimivia. Mieleen jää erityisesti autonasentaja Heinzia esittävä Erkki Hartikainen, joka rakentaa hienoja kohtauksia kuten henkilökohtaista tarinaansa hatun tarpeellisuudesta.

Näytelmään lisätty Amorin (Mika Latvanen) hauska hahmo jousineen oli varmaan ideana mainio, mutta tällaisenaan se on kokonaisuuden kannalta liimatun oloinen.