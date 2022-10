Anttilat palaavat Jämijärvelle konsertoimaan – Tällä kertaa perhe joutuu vuokramökkiin

Maija ja Jyrki Anttilan rakkaus on kestänyt viime vuosien kovat koettelemukset.

Oopperalaulaja Jyrki Anttila perheineen on kokenut kovia viime vuosina. Koronapandemian vaikutukset taiteilijan töihin olivat niin vakavat, että hän joutui myymään Jämijärvellä sijainneen mökkinsä rahoittaakseen perheen elämää.

”Meitä on lyöty kepillä selkään oikein urakalla. Ensin tuli korona. Marin laittoi Suomen kiinni, ja etukäteen loppuunmyydyt konsertit jouduttiin kaikki perumaan. Vuoden verran oli tehty aivan turhaa työtä. Siinä jäätiin aivan tyhjän päälle, ja pitkän aikaa roikuttiin löysässä hirressä”, Anttila kertoo.

Kun koronatoimet alkoivat hellittää, iski Ukrainan sota.

”Meillä piti olla talvisodasta kertovan Raatteen tie -oopperan esityksiä tänä syksynä, mutta niitä on jouduttu perumaan, sillä eivät ihmiset halua nyt sotaa katsoa. Onneksi sentään iloiset jutut kiinnostavat.”

Syyskuussa Anttilan tuottamia operetteja on esitetty täysille saleille eri paikkakunnilla. Operetit Iloinen leski ja Mustalaisruhtinatar vetävät väkeä.

”Vähitellen tässä on päästy kuiville”, Anttila sanoo.

Jämijärvi on perheelle hyvin rakas paikka. Niinpä koko perhe saapuu syyslomallaan paikkakunnalle. Koska oma mökki on myyty, he menevät loman ajaksi vuokramökkiin.

”Lapset viihtyvät siellä Jämin maisemissa. He harrastavat frisbee-golfia. Itse puolestani aion käydä hiihtotunnelissa. Ehkä metsästämässäkin voisin käydä. Kuulun edelleen paikalliseen eräseuraan.”

Jyrki ja Maija Anttila järjestävät Jämijärven reissullaan konsertin uuden koulun juhlasalissa. Konsertin nimi on Ilta rakkaudelle. Viime vuosien vaikeudet eivät ole sammuttaneet pariskunnan välistä liekkiä.

”Maija on sukkela daami ja tarpeeksi jämäkkä meikäläiselle. Hän saa minutkin kuriin. Se hyvä puoli korona-ajassa oli, että kerrankin minulla oli aikaa viettää vaimon ja lasten seurassa”, Jyrki Anttila juttelee.

Konsertissa Maija Anttila säestää pianolla ja tenori Jyrki Anttila laulaa rakkauslauluja laidasta laitaan kuten Be my love, Niin paljon kuuluu rakkauteen, Romanssi ja Granada. Lisäksi luvassa on kuuluisia oopperakappaleita kuten Nessun dorma ja Questa o quella.

Ilta rakkaudelle Jämijärven koulukeskuksessa lauantaina 15.10. kello 18.