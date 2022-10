Vuosia Italiassa asunut porilaislähtöinen Pirjo Toivanen keskittyy kuvaamaan italialaisten luonteenlaatua ja erikoisuuksia ruoasta lähtien.

Pirjo Toivanen: Rooleja vai rakkautta? Stresa 2022. 267 s.

Italian Stresassa asuvan mutta porilaislähtöisen kirjailijan Pirjo Toivasen uusin teos Rooleja vai rakkautta? on kirjailijan viides teos ja kolmas romaani. Uutuus jatkaa kirjailijan Mirja Mustasaari -sarjaa, jossa ovat aikaisemmin ilmestyneet Pyhä paha perhe (2017) ja Siskoni Italiassa (2020).

Romaanissa eletään kesää 2012. Mirja Mustasaari on nyt viisikymppinen näyttelijä, joka on juuri muuttanut Milanoon. Teatterihommat eivät lyö leiville keski-ikäistyneellä näyttelijällä. Tarjolla on lähinnä mummonrooleja teatterissa tai esiintymisiä juustomainoksissa.

Sitten Mirja törmää kuubalaissyntyiseen Carloon, jonka kanssa veri alkaa kiertää kiihkeään tahtiin.

Romaanissa ovat mukana muutkin sarjasta tutut henkilöt: Terhi-sisko, Marko-poika ja Eeva-äiti. Mirja juoksee kuubalaismiehen perässä niin paljon, että muut sukulaiset unohtuvat.

”Jätän Terhin syyttelyn sikseen. Juristina hän joutuu kantamaan matkapuhelinta hihnasta kaulassaan ja pitää sitä yötkin korvan vieressä, minä taas elän hetkessä enkä koko ajan odota jonkun soittavan. Silti Terhin muistutus Markosta alkaa vaivata minua.” (s. 80)

Sitten Marko tulee lomalle Italiaan uuden tyttöystävänsä Sannan kanssa. Carlo ja tämän outo kaveripiiri herättävät suomalaisnuorukaisen epäilykset. Markon jalanjäljissä myös Mirjan on pakko ruveta miettimään, millaisen miehen kanssa hän oikein on tekemisissä.

Toivasen romaani on romanttinen, helposti luettava ja jännittävä viihderomaani. Lukuromaanina Rooleja vai rakkautta? sisältää sekä vauhtia, sujuvia vuoropuheluita että yllätyksellisiä tilanteita. Osassa romaanista Mirja toimii minäkertojana, osassa taas kirjailija vyöryttää paikalle kaikkitietävän kertojan, joka käsittelee kaikkia kolmannessa persoonassa.

Ihmissuhdekuvioita kirjailija pyörittelee tottuneesti. Romaanihenkilöiden joukkoon eksyy tällä kertaa jopa mafiosoja. Niidenkin kuvaajana Toivanen pärjää kohtuullisesti.

Mirja Mustasaari liikkuu tottuneesti kulttuuripiireissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Hullunkurista on, että hän yrittää opettaa kunnollisia tapoja pojalleen kuin kunnon äiti, mutta toimii itse huonosti esikuvana. Romaanihenkilönä Mirja onkin tietyllä lailla kiinnostavampi kuin sovinnaisemmat sukulaisensa.

Toivasen romaanisarja onkin tavallaan Mirjan kehitystarina. Koska kertomus jää kesken, sille voinee odottaa jatkoa.

Vuosia Italiassa asunut Toivanen keskittyy kuvaamaan italialaisten luonteenlaatua ja erikoisuuksia, ruoasta lähtien. Kirjailija on reissannut paljon myös Karibialla, mikä sekin näkyy selvästi uutuusromaanissa.