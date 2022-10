Uutuuskirja paljastaa, mitä yhteistä on Kokemäen Uunolla ja Seela Sellalla

Porilaiskustantaja iskee kuvakirjalla loppuvuoden lahjamarkkinoille.

Teuvo Salminen – Lasse Lehtinen: Sinivalkoiset suosikit 1 – Humoristit. Printhaus Pori 2022. 111 sivua.

Alussa oli iso kasa karikatyyreja, kirjapainomies ja idea. Kuvat olivat raumalaisen piirtäjän Teuvo Salmisen ja ajatus porilaisen kirjapainon kokemäkeläisen myyntipäällikön Juhani Seppälän. Viimemainitun ajatuksena oli paketoida karikatyyrit myyntiin kirjaksi, ihmisten nähtäviksi.

Tuloksena oli Sinivalkoiset suosikit -kirjasarjan ensimmäinen osa, joka esittelee suomalaisia humoristeja. Karikatyyrien lisäksi kansan naurattajista on kirjassa tohtori Lasse Lehtisen laatimat esittelytekstit, eräänlaiset pienoiselämäkerrat. Jokainen esiteltävä humoristi saa tilaa aukeaman verran.

Kustantajan suunnitelmissa on julkaista vastaavia karikatyyrikirjoja vuosittain – aina joltain elämänalalta. Se selittää kirjan nimessä esiintyvän ykkösen. Epäilemättä kirja on uusi avaus jo aikaa kadonneille markkinoille, joilla huumoripitoinen kuvakirja ostettiin vuosittain isälle, puolisolle tai isoisälle isänpäivä- tai joululahjaksi. Kari Suomalaisen pilapiirroskirjat olivat klassikkoesimerkki näistä, mutta niistä on jo vuosikymmeniä aikaa. Vai ostetaanko Fingerporeja samalla ajatuksella?

Ensimmäinen Sinivalkoiset suosikit kertoo humoristeista.

Sinivalkoisissa suosikeissa huumori on kuvissa. Teuvo Salmisen karikatyyrit ovat kyllä meheviä. Ihan laarin pohjalta kuvia ei ole kerätty, vain kolmasosa humoristien kuvista on vanhoja, kaksi kolmannesta näyttää tätä kirjaa varten piirretyiltä.

Miehistä suomalainen huumori kai sitten on. Viidenkymmenen hahmon joukkoon on saatu mahdutettua sen verran vähän naisia, että heidät voi hyvin luetella tässä: Siiri Angerkoski, Kiti Kokkonen, Mari Perankoski, Krisse Salminen, Seela Sella ja Ritva Valkama. En nyt yritä väittää, etteikö Seela Sella olisi hauska tyyppi, mutta mitä hän tekee viidenkymmenen kuoliaaksinaurattajan joukossa? Hänen mukanaoloaan ei selitä edes arkistokuva, piirros on tältä vuodelta.

Mari Perankoski on yksi harvoista kirjan sivuille päätyneistä naisista.

Olisiko niin, että moni nykypolven naisnaurattaja on jäänyt kirjasta pois, kun siihen on ollut saatava niin monta pakollista miestä, kuten vaikka Tatu Pekkarinen tai Kalevi Laalo? Entä olisiko Osmo Pertola eli Kokemäen Uuno mukana, ellei kirjan idea olisi Kokemäeltä? Ehkä ei.

Uunon ohella satakuntalaisista humoristeista kirjassa ovat mukana muun muassa Simo Frangén ja Timo Koivusalo. Kollektiiveja teoksessa edustavat Kummeli, Lapinlahden linnut ja Seinähullut veljet (Seitsemän seinähullua veljestä).

Sinivalkoiset suosikit on aikuisten kuvitettu tietokirja, mukavaa katseltavaa ja sinänsä ihan mielenkiintoisia henkilöesittelyjä. Tiedä vaikka se löytäisi tiensä isänpäivän aamukahvipöytään ja pukinkonttiinkin. Jos näin käy, saatamme ensi vuonna nähdä karikatyyrikirjan urheilijoista – vai olisivatko jo vuorossa poliitikot.