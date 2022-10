Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Konsertti

Valloittava Pikku Prinssi musiikin kera

Pikku Prinssi. The Little Prince – Music for Orchestra Suomen kantaesitys 6.10. Promenadisalissa. Pori Sinfonietta.

Videoprojisoinnissa taustalla Pikku Prinssin (Rasmus Koskinen vas.) ystävä Kettu, kapellimestari-säveltäjä Thierry Huillet ja toinen kertoja Teemu NIemelä (lentäjä).

Pori Sinfoniettan torstain klo 11 koululaiskonsertin salintäyteisellä yleisöllä oli kunnia olla kuulemassa rakastetusta Antoine de Saint-Exupéryn Pikku Prinssi -kirjasta sävellettyä musiikkia Suomen kantaesityksenä (orkesteriversio 2018). Säveltäjä Thierry Huillet johti itse musiikin ja Pikku Prinssin hellyttävän tarinan kertojina esiintyivät porilaiset Rasmus Koskinen ja Teemu Niemelä. Värikäs musiikki hehkutti orkesterisatsissa monin instrumenttisooloin. Vierailevan konserttimestarin, Clara Cernat’n täyteläinen viulun ääni valloitti sekä hienostuneissa sooloissa että viulustemman johtajana, esimerkiksi Auringonlaskut-osassa, kun Jussi Rinnan piano iskutti vetävästi maalailevien viulujen melodian alla. Kaikilla soitinryhmillä oli omat ”hetkensä”, mikä, ikään kuin soitinesittelynä, erinomaisesti sopi myös nuoremmalle väelle tarkoitettuun teokseen. Säveltäjä Thierry Huillet on itse konserttipianisti. Se kuulsi läpi Jussi Rinnan useissa sooloissa. Pori Sinfoniettan soitinvalikoimaa oli täydennetty. Harpisti Maaria Pulakka loihti säkenöivästi avaruudellisia maisemia. Pasunisti Vygantas Silinskasin soolot muljahtelivat kiinteän vahvoina ja vaskisektion yhtenäisessä linjassa. Puupuhaltimet liversivät eloisasti kilpaa Mads Büchertin kellopelin kirpakkojen sävelten kanssa. Myös kongilla on teoksessa vankka asema. Jousisto soitti ilmaisuvoimaisesti. Pikku Prinssi -teoksen tyylikirjo on laaja. Mystisten avaruudellisten jaksojen joukossa sykkivät vaikutteet kevyestä musiikista. Synkooppi-aihe (paino iskuttomalla tahtiosalla) oli niin tarttuva, että jäi soimaan pitkäksi aikaa konsertin jälkeenkin. Thierry Huillet johti innostavasti kannustaen. Musiikki ja tarinan kerronta vuorottelivat. Mieleen tuli Prokofjevin Pekka ja susi, jossa on enemmän musiikin ja puheen yhtäaikaisuutta. Loppupuolella näin tapahtuikin. Kertojat, Rasmus Koskinen ja Teemu Niemelä onnistuivat tunnelman luojina pohdiskeleva teksti aseenaan. Yksinäisyys, ystävyys ja muut teemat koskettivat. Kertojat artikuloivat erinomaisen selkeästi. Kun Promenadisalissa on puhe ja laulu vuorotellut, niin puheen selkeys on monesti kärsinyt. Säädöt toimivat tällä kertaa, kun pelkästään puhuttiin mikrofoniin (tekniikassa Santeri Pakkanen ja Toni Randell). Cité de l’Espace Toulouse’n videoprojisoinnit lisäsivät äärettömyyden tuntua. Henrika Bäcklundin puvustus toi liikuttavan tarinan lähelle. Vieraileva konserttimestari Clara Cernat. Kapellimestari ja sävellys Thierry Huillet. Kertojat Rasmus Koskinen ja Teemu Niemelä. Videoprojisoinnit Cité de l’Espace Toulouse. Puvut Henrika Bäcklund ja valot Toni Randell.