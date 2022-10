Keskisarja kuvaa perusteellisesti historian episodia, joka on unohtunut monelta.

Teemu Keskisarja: Hattujen sota. Kustannusosakeyhtiö Siltala 2022. 271 sivua.

Suuri Pohjan sota päättyi kesällä 1721 Ruotsin osalta porilaissyntyisen kreivi Johan Lillienstedtin allekirjoittamaan Uudenkaupungin rauhaan. Ruotsi menetti paljon alueitaan ja sen suurvaltakausi päättyi. Rauha merkitsi kuitenkin myös Suomen ikäviä muotoja saaneen venäläismiehityksen eli isovihan päättymistä.

Ruotsi pyrki rauhan tultua noudattamaan pidättyvää puolueettomuuspolitiikkaa. Sitä johti niin ikään Suomessa syntynyt valtiopäivien "myssypuolueen" edustaja kansliapresidentti Arvid Horn. Hyvityksen saaminen hävitystä sodasta kyti kuitenkin oppositiossa, "hattupuolueessa" ja sen päästyä lopulta valtaan Ruotsi hyökkäsi Venäjälle 1741.

Tähän "hattujen sotaan" liittyi myös kansainvälispoliittisia aineksia, eikä sota sujunut Ruotsin kannalta hyvin. Venäjä valtasi lisää alueita Suomesta. Miehitysvalta sai nyt nimekseen pikkuviha. Miehittäjien käyttäytyminen oli hillitympää.

Kaikista Suomen sodista hattujen sotaa on tutkittu vähiten. Nyt Teemu Keskisarja on kuitenkin tarttunut tunnetusti terävään kynäänsä ja kirjoittanut perusteellisiin taustatutkimuksiin pohjautuvan 1741–43 Ruotsin ja Venäjän välisen, paljon uhreja vaatineen sodan tiiviin historian. Yksi hänen inspiraationsa lähde oli Helsingin seudun Tuomarinkylä, minne Ruotsin joukot sodan kuluessa perääntyivät. Myös Keskisarja on niissä maisemissa talutellut lapsia ja koiria.

Etupäässä Ruotsista ja Suomesta löytyviä arkistolähteitä Keskisarja käsittelee vastuuntuntoisesti, mikä ei estä häntä tuomasta esiin erilaisia inhimillisiä heikkouksia oli kysymys korkeista päälliköistä tai tavallisista sotamiehistä. Keskisarja on nälän ja kylmyyden myötätuntoinen kuvaaja.

Hattujen sotaa sivuaa Venäjän keisarinnan Elisabetin maaliskuussa 1742 suomeksi ja ruotsiksi julkaisema manifesti, jossa hän lupasi tukea suomalaisille, jos he haluaisivat itsenäistyä Ruotsista. Se ei johtanut enempään.

Hattujen sota päättyi elokuussa 1743 Turun rauhaan, jossa Ruotsi menetti lisää alueita Kaakkois-Suomesta (Etelä-Karjalaa, Savonlinna, Lappeenranta, Olavinlinna).

Keskisarjan kirja on selväpiirteisyydessään kuitenkin omaperäinen esitys historiamme eräästä episodista, joka on monelta unohtunut. Paljon tietoa sisältävää kirjaa voi mielihyvin suositella isänmaan historian ystäville ja kaikille muillekin.