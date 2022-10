Ilkka Remes on mestari kutomaan jännitystarinaa, joka etenee uskottavasti mikrotasolta globaalille makrotasolle

Remeksen uutuudessa on kosolti ruutia ja räminää.

Ilkka Remes: Tornado. WSOY 2022. 446 s.

Joulukuussa 60 vuotta täyttävän Ilkka Remeksen uusin trilleri Tornado jatkaa hänen aiemmista bestsellereistään tuttua jännityskerrontatapaa. Uutuusromaani on vuodesta 1997 julkaisseen Remeksen 26. aikuisromaani.

Tornadossa Suomen presidentti Elina Aalto huomaa joutuneensa suurvaltapelissä mahdottomaan tilanteeseen. Sitten hän katoaa yllättäen jäljettömiin.

Samaan aikaan meren syvänteeseen juuttunut ruotsalainen sukellusvene Blekinge lähettää hätäviestin. Akkutulipalo uhkaa tappaa kaksikymmentäneljä miesten jäsentä.

Romaanin varsinaisissa tapahtumat sijoittuvat pääosin Ruotsiin.

Suomalaistaustainen, kovaotteinen päähenkilö Arno Laakso sekaantuu insinööriystävänsä Frida Marttisen kanssa huumekauppaan. Kaksikko saa peräänsä häikäilemättömän venäläisen sotilastiedustelun murharyhmän, jota johtaa Jussi Kiuru, salaperäinen suomalaisagentti.

Remes on mestari kutomaan jännitystarinaa, joka etenee uskottavasti mikrotasolta globaalille makrotasolle. Tätä taitoa hän on hionut vuosikymmenet. Kansainväliset poliittiset näyttämöt aukeavat lukijan eteen kuin eksoottiset kukat, kunhan kertoja on esitellyt päähenkilöidensä sukutaustat, työkuviot ja nykyiset perhetilanteet.

Aiempi superlatiivimyrsky loistaa tällä kertaa poissaolollaan. Sitä vastoin esimerkiksi ruotsalaisen koronanhoitojärjestelmän ongelmat sekä erilaiset tekniset härpäkkeet vaikkapa sukellusveneisiin liittyen saavat seikkaperäiset esittelynsä.

Myös Suomen ja Ruotsin keskinäinen eroavaisuus tulee havainnolliseksi Tornadossa:

”Toinen oli maailman koko ainoa kokoisensa valtio, joka yli kykeni luomaan suurvaltaluokan hävittäjiä ja muuta huipputeknologiaa., maailmanluokan brändejä ja ikonisia tuotteita, toinen tunnettiin sisusta, ruisleivästä, talvisodasta ja takavuosien puhelimista.” (s. 261)

Ruutia ja räminää Remeksen teoksessa on jälleen kosolti, rakkaus ja seksi taas loistavat poissaolollaan. Tuskan huutoja kuuluu paljon, ihmiset hakkaavat toisiaan surutta, luodit lentävät ja ruumiita syntyy runsaasti.

Eräs ratkaisuhetki koetaan Ruotsin-laivalla, kun venäläiset agentit saavat suomalaiset päähenkilöt pelkäämään henkensä puolesta. Ennalta-arvattava loppuratkaisu lässähtää pannukakuksi.

Yksi romaanin eetoksista saa lyhenteen UKK. Urho Kekkosen tavoite pitää Ruotsi ja Suomi Naton ulkopuolella toimii esikuvana osalle romaanihenkilöistä.

Tyypillistä Remestä on sekin, että Tornado värittää jälleen mielenkiintoisen skenaarion siitä, missä nykymaailmassa eletään ja mitä voisi tapahtua suurvaltapolitiikassa seuraavaksi. Tällaisen ”haistelun” kirjailija on osannut jo pitkään.