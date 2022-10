Teatterin ja keikkojen lipunmyynti on yleisesti ottaen nihkeää, mutta Porin teatterin syksy myy hyvin

Evita-musikaali pyörii täysille katsomoille. Muuten lipunmyynnissä näkyy Satakunnassa vielä yleisesti koronan vaikutus. Liput teattereihin ja keikoille ostetaan viime tingassa.

Porin teatterin Evita-musikaalin ensi-iltayleisöä. Musikaali pyöri syyskuussa täysille katsomoille, ja loppuvuoden esitysten lipuista on varattu jo yli 93 prosenttia.

Pori, Rauma

Porin teatterin syksyn liput myyvät hyvin. Muuten Satakunnan ammattiteatterien ja keikkojen lipunmyynnissä ei ole vielä palattu vuoden 2019 tasolle.

Porin teatterin syksyn menestys näkyy erityisesti Evita-musikaalissa, jonka lipuista on myyty jo 93 prosenttia. Myös Agatha Christie -tarina Idän pikajunan arvoituksen lipuista on myyty yli 75 prosenttia. Näiden kahden tuotannon ansiosta teatterin syksyn paikoista on myyty tai varattu jo noin 79 prosenttia.