Terry Riley In C. Pori Sinfonietta Ars Pori -näyttelyssä kauppakeskus Isossa Karhussa 29. 9. Esitykset klo 12 ja 17.

Pori Sinfoniettan lyömäsoitinten äänenjohtaja Mads Büchert soitti tauotta pulssia marimballa lähes tunnin kestävässä Terry Rileyn In C -teoksessa.

Pori Sinfoniettan lyömäsoitinten äänenjohtaja Mads Büchert soittaa marimballa takovasti C:tä millintarkassa rytmissä. Teos on yhdysvaltalaisen Terry Rileyn In C, iloittelu C-duurissa (kantaesitys vuonna 1964).

Sävellys on repetitiivisen musiikin klassikko. Sen muoto perustuu lähes pelkästään toistolle.

Büchertin instrumentti on Ars Pori 22:en sisäänkäynnin vieressä näyteikkunassa Yrjönkadulle, mistä soitto ja videokuva välitetään kolmeen muuhun kauppakeskus Ison Karhun tyhjänä olevaan liiketilaan. Tiloissa on lokakuun loppuun asti avoinna taidenäyttely Ars Pori 22.

Pori Sinfoniettan muusikoille konsertti on siinä mielessä stressitön, että jokainen esitykseen osallistuva soittaa viisikymmentä kolme lyhyttä fraasia itsenäisesti annetussa järjestyksessä ja tempossa. Muusikko itse päättää, kuinka monta kertaa hän fraasin soittaa ja koska pitää taukoa.

Osa muusikoista kulkee eri tilojen välillä tai vaihtaa nuottitelinettä. Sointikuva on miellyttävän kirkas. C-duuri on kelpo sävellaji. Meditaation raukea auvoisuus olisi täydellinen ilman rytmistä elementtiä, joka tykyttävän tasaisena ja vaativana laittaa ajatukset liikkeelle.

Kun vaihtaa näyttelytilaa, niin vastaan tulee hämmästyneitä katseita. Osa on tullut paikalle varta vasten kuuntelemaan In C:tä, jota pidetään musiikin minimalismin alkusysäyksenä. Osa taas on sattumalta asioilla kauppakeskuksessa.

Minimalistisessa musiikissa materiaalin niukkuus ja sävellajin pysyvä läsnäolo (teoksessa C-duuri) synnyttää hitaita tapahtumia ja vaikutelma on meditatiivinen, aivan omiaan mietiskelymusiikkina.

Ainoa toiston hajottava kohta teoksessa on ”safe place”, klo 12 esityksessä puolen tunnin kohdalla, kun pitkät sävelet, hahmotin mi-so-do, toistuvat Mads Büchertin viittomana. Ja sitten takaisin sykkeeseen.

Kaksi tilaa olivat soinnillisesti avarampia, yhdessä katto on matalalla ja äänenvoimakkuus siten suurempi. Tekniikka toimi. Büchertin kahdeksasosapulssi tykytti kuvan kanssa yhtäaikaisesti. Uskomaton fyysinen suoritus pitää rytmi tasaisena melkein tunnin ajan.

Kuulijan mieli teki tepposet ja musiikin tahtilajin koin välillä kolmijakoisena ja muissakin tahtilajeissa. Büchert ei iskutuksen painokkuutta muutellut, vaan jatkoi tasaisen varmasti.

Transsitilaan tai hypnoosiin asti ei kuulija vaipunut. Johtui varmaankin kauppakeskusympäristöstä.

Soittajat vaikenivat, Büchertin pulssin syke jatkui herpaantumatta. Pari soinnin voimistamista ja hiljentämistä. Sitten vielä armoton tykytys marimbasta.

Aina ei tarvita konserttisalia elämyksen tavoittamiseksi.