Tuotanto on jatkoa Helsingin Messukeskuksessa nähdyille suurille toteutuksille.

Porilainen tangokuningatar Heta Halonen on kiinnitetty Grease-musikaaliin, joka saa ensi-iltansa huhtikuussa Messukeskuksen Amfi-teatterissa.

Halonen esittää musikaalin naispääroolia Sandya. Pääroolissa Dannyna on Mikael Saari. Musikaalin vahvuudessa on enemmänkin Pori-väriä, sillä lavalle nousee myös Jorma Uotinen Teen Angelin roolissa.

Musikaalin tuottaa AMFI Musicals Oy, joka on aiemmin toteuttanut Messukeskukseen suurtuotannot Mamma Mia! ja We Will Rock You. Ohjauksesta ja koreografiasta vastaavat Marco Bjurström ja Peter Pihlström yhdessä.

Heta Halonen kertoo tiedotteessa, että rooli on hänen unelmansa. Hän on ollut pitkään kova Elvis ja Little Richard -fani, ja 1950-luvun rock ’n roll on lähellä hänen sydäntään.

1950-luvun nuorten elämästä kertova Grease-musikaali sai ensi-iltansa Broadwaylla vuonna 1972. Tarina tuli vuonna 1978 tunnetuksi hittielokuvana, jossa esiintyivät John Travolta ja Olivia Newton-John.