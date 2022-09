Jussi Lehtisalon ja Mika Taanilan Pakasteet-yhtyeessä vierailee palkittu kansanmuusikko Hannu Saha, joka yhdistää kanteleperinnettä nykyaikaisiin efekteihin.

Pori

Väinölän lyhytaaltoasemalla on koettavissa lauantaina niin erikoisia taide-esityksiä, että niitä on vaikea kuvata sanallisesti. Muusikko Jussi Lehtisalon ja taiteilija Mika Taanilan Pakasteet-kokoonpanon vierailijana soittaa kanteletta Pro Finlandia -palkittu muusikko Hannu Saha. Lisäksi Radiosilmä-nimisellä klubilla esitetään Taanilan elokuvaperformanssi, jossa roolinsa on niin siivousroboteilla kuin Lehtisalon musiikilla.

Lehtisalo ja Taanila ovat tehneet yhteistyötä 1990-luvulta asti. Vuodesta 2017 heillä on ollut yhteinen kokoonpano nimeltä Pakasteet. Sen keikoilla kuullaan aina vierailijoita, jotka määrittelevät, millaisia keikoista tulee.

Nyt Pakasteiden keikalla yhdistyvät nykyaikaan musiikkiperinteistä vanhimmat. Sen lisäksi, että Hannu Sahan kanteleesta irtoaa perinteistä sointia, soitin on preparoitu eli Saha etsii siitä uudenlaisia ääniä soittimeen liitettyjen esineiden, kuten klemmareiden ja metalliketjujen avulla. Improvisaatiolla on esityksessä iso rooli.

Vanha perinne kohtaa efektit

Hannu Saha on koulutukseltaan kansanmusiikin tutkija, ja hän on toiminut muun muassa kansanmusiikin professorina Sibelius-Akatemiassa. Hän soittaa muun muassa primitiivisen musiikin Primo-yhtyeessä ja sanoo tekevänsä kaiken kalevalaisen musiikin ehdoilla.

”Kaikkeen vanhaan perinteeseen on aina liittynyt, että se voi uudistua. Itseäni ovat aina kiinnostaneet kokeelliset ja hauskat happening-tyyppiset jutut”, Saha sanoo.

Lehtisalo soittaa lauantain keikalla otelaudallista sitraa äänensärkijällä, ja soitinta on preparoitu muttereilla ja ruuveilla.

”Rakennan niistä kudosta, jolla teen hyvin abstraktia musiikkia ja yritän sovittaa sitä kalevalaiseen perinteeseen”, Lehtisalo kertoo.

Taanila puolestaan käyttää syntetisaattoria ja ajaa puhesampleja, muun muassa vanhan lankapuhelimen vastaajaviestejä. Hän puhuu futuristisen ja historiallisen ajattelun yhdistymisestä: kantele, sitra ja vanha puhelinvastaaja kietoutuvat yhteen tavalla, jonka on tarkoitus kuulostaa modernilta.

Robotit performanssissa

Klubilla nähdään myös Mika Taanilan elokuvaperformanssi, jossa salitilassa seikkailee kaksi infrapunakameroilla varustettua siivousrobottia.

”Viime vuosina itseäni on kiinnostanut elokuva ilman elokuvaa: viritetään elokuvan katsomistilanne mutta tehdäänkin jotain muuta. Tässä tapauksessa kuullaan Jussin säveltämää elokuvamusiikkia ja kuullaan kirjailija Harry Salmenniemen kirjoittama robottien vuoropuhelu”, Taanila kertoo.

Hän lisää pitävänsä tärkeänä, että toisinaan vakavana pidetyn performanssitaiteen piiriin tuodaan huumoria ja satiiria.

Lehtisalo on tehnyt yhteistyötä Hannu Sahan kanssa jo pitkään, mutta Taanila ja Saha esiintyvät nyt Pakasteissa ensi kertaa yhdessä. Lehtisalo kertoo aina pitäneensä ihmisten tutustuttamisesta toisiinsa.

”Välillä oma motivaatio on vähän hakusessa, mutta kun mukaan tulee ihmisiä, jotka suhtautuvat taiteen tekemiseen intensiivisesti, vakavamielisesti ja sopivalla pilkkeellä, pääsee mukaan flow’hun ja huomaa itsekin olevansa innoissaan. Niillä tulilla lämmittelee aika pitkään”, Lehtisalo sanoo.

Porin elokuvajuhlien Radiosilmä-klubi lauantaina 1.10. Väinölän lyhytaaltoasemalla alkaen klo 17. Mika Taanilan elokuvaperformanssi klo 18. Risto Jarvan Pakasteet II-lyhytelokuva sekä Pakasteet-yhtyeen ja Hannu Sahan livekeikka klo 20.