Lokakuu on Satakunnassa elävän musiikin superkuu – keikkoja tarjolla joka makuun, katso tärpit

Lokakuussa voi kokea Pikku Prinssi -konsertin tai Tuliruukki-festivaalin ja kuulla Eino Leinon eksiä.

Younghearted esiintyy lokakuussa Yyterissä. Bändin laulaja on Reeta Huotarinen

Satakunta

Radiosilmä-klubi

Porin elokuvajuhlien klubi-illassa esitetään lauantaina kuparinvalmistusta esittäviä elokuvia, jotka liittyvät myös Porin seudun historiaan sekä nähdään Mika Taanilan elokuvaperformanssi ja kuullaan Taanilan ja Jussi Lehtisalon Pakasteet-yhtyettä vahvistettuna palkitulla kanteleensoittaja Hannu Sahalla.

1.10. klo 17 alkaen Väinölän lyhytaaltoasemalla (Radioasemantie 1) Porissa.

Kesällä Happoradio esiintyi muun muassa Porisperessä ja Iskelmä Festivaalilla. Yhtye saapuu nyt Poriin konserttisalikiertueelle. Kuvassa yhtyeen laulaja Aki Tykki.

Happoradio

Suomirockin tuttu nimi Happoradio juhlistaa kiertueella 20-vuotista uraansa ja Majakka-albumiaan konserttisalikiertueella, joka siirtyi alkuvuodesta syksyyn. Happoradio tunnetaan muun muassa hiteistä Tavikset, Puhu äänellä jonka kuulen, Che Guevara ja Tehdään jotain kaunista.

1.10. klo 19 Promenadisali, Pori

Pinja Hahtola esittää monologissa lukuisia Eino Leinon elämän naisia ja muita aihetta kommentoivia hahmoja, kuten Maila Talviota.

Eino Leinon eksät

Raumalla vierailee näytelmä Eino Leinon eksät – enemmän ja vähemmän muusina, joka palkittiin vuonna 2019 Valtakunnallisen Monologikilpailun voittajana. Näyttelijä Pinja Hahtola eläytyy Eino Leinon lukuisiksi sydämenvalituiksi kirjoittamassaan monologissa, jonka on ohjannut Seppo Honkonen.

2.10. klo 14 Rauma-sali, Rauma

Pate Mustajärvi Kauttualla

Pate Mustajärven konserttikiertueella kuullaan lauluja ja muisteloita Mustajärven lähes 40-vuotisen soolouran varrelta. Kitaralla säestettyjä lauluja värittävät tarinat laulujen humoristisista ja koskettavista taustoista. Kitaristina keikalla on Ari Kankaanpää. Keikan järjestää Eura Events.

2.10. klo 17 Kauttuan Ruukin Kivinavetta (Tehtaantie 35), Eura

Pikku Prinssi -konsertti

Ranskalaissäveltäjä Thierry Huillet sävelsi musiikin rakastettuun satuun Pikku Prinssi. Pori Sinfonietta esittää ensimmäisenä Suomessa tämän sadusta tehdyn konserttiversion. Pikku Prinssin ja lentäjän rooleihin syventyvät kertojina Rasmus Koskinen ja näyttelijä Teemu Niemelä. Orkesteria johtaa säveltäjä Thierry Huillet itse.

6.10. klo 19 Promenadisali

Tuliruukki-tapahtuma järjestetään pitkän tauon jälkeen Leineperin Ruukilla.

Tuliruukki

Leineperin Ruukin Tuliruukki-tapahtuma palaa vuosien tauon jälkeen. Ohjelmassa on muun muassa tuliaiheista ohjelmaa, markkinat, Zamburu-rumpuorkesteri sekä tanssiteos. Alueen historialliset rakennukset ja puodit ovat avoinna tapahtuman ajan. Alueelle on vapaa pääsy.

7.10. klo 18 alkaen Leineperin Ruukki (Pitkäjärventie 7, Ulvila)

Hervotonta stand-upia

Koomikot Antti Haapala, Ursula Herlin ja Heikki Vilja ovat tuttuja muun muassa Nelosen Stand up! -ohjelmista ja olleet mukana käsikirjoittamassa Ylen Noin viikon -sarjaa. Heidän tavoitteenaan on luoda stand-up-illasta kokonaisvaltainen esitys sen sijaan että lavalle vain marssitettaisiin kolme koomikkoa peräkkäin.

7.10. klo 19 Kulttuuritehdas Kehräämö, Pori

Näyttelijä Seela Sella vierailee Kankaanpäässä Ihan Seelana -esityksensä kanssa.

Ihan Seelana

Kankaanpäässä vierailee näyttelijä Seela Sellan elämän ympärille rakennettu teatteritapahtuma Ihan Seelana. Esityksen ytimenä on haastattelu, jossa Seela Sella ja Kari Paukkunen käyvät läpi näyttelijän elämäntarinaa ja työtä. Esitykseen kuuluu videokatkelmia Leena Tammisen kirjoittamista Seela Sella -esityksistä, ja näyttelijä tarjoaa myös pieniä näytteitä taiteestaan.

8.10. klo 15 Kankaanpääsali

Aikamatka sellolla

Soolosellisti Olli Varonen konsertoi Harjavallassa teemasta ”Euroopan kuohuva vuosisata 1848–1945”. Varonen pitää myös esitelmän samasta aiheesta. Varonen on konsertoinut orkestereiden solistina, soolosoittajana ja kamarimuusikkona kotimaan lisäksi useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Singaporessa. Varosen perusohjelmistoon kuuluu yli 40 suurta konserttoa ja sonaattia.

8.10. Harjavallan kirjasto. Vapaa pääsy.

Kirsi Julkun maalauksissa seikkailee luuranko-hahmo. Kuva on viimevuotisesta Kankaanpään gallerian näyttelystä

Palkitut taideopiskelijat

Poriginal-galleriassa ovat esillä Porin Saskiat ry:n stipendiaatit: Kankaanpään taidekoulun opiskelijat Kirsi Julku ja Leevi Kämäräinen. Julku opiskelee taidekoulussa viimeistä vuotta ja tekee pääosin maalauksia ja grafiikkaa. Hänen teoksissaan seikkailee päähenkilönä luuranko, joka edustaa pikemmin elämää kuin kuolemaa. Kämäräinen opiskelee taidekoulussa toista vuotta. Maalauksissaan hän käsittelee luonnon kiertokulkua ja ihmiselämän absurdeja ristiriitaisuuksia.

11.10. asti Poriginal-galleria (Eteläranta 6, Pori, avoinna ti–su 12–18, vapaa pääsy).

Porilainen laulaja Miina Mikkonen esiintyy ensi kertaa PTS Puhallinorkesterin solistina.

PTS:n viihdekonsertti

Porilainen muusikko Miina Mikkonen esiintyy PTS Puhallinorkesterin solistina. Miina Mikkonen on esiintynyt aiemmin keikoilla muun muassa Suvi Teräsniskan, Yön ja Dannyn kanssa. Syksyisessä viihdekonsertissa on muun muassa rock- ja popbiisejä 1980-luvulta.

12.10. klo 19 Porin Lukion sali (Tasavallankatu 4).

Porilaisyhtye LILLI julkaisi juuri toisen albuminsa Kintsugi. Levynjulkaisukeikka on KulttuuriKulmassa osana Meara Klubia.

Paikallista metallia

Porilainen LILLI juhlistaa uuden Kintsugi-albuminsa julkaisua Meara Klubilla. Bändi liikkuu rockin ja metallin välimaastossa. Samana klubi-iltana on lauantaina kuultavissa myös porilainen Sepänkadun Köyhät & Nöyryytetyt ja satakuntalainen rockbändi May Fielding. Edellisiltana klubilla soittavat pomarkkulainen death metal -yhtye Ending Fortune, hikisen show’n lupaava Irvikuvat ja ”tummanpuhuvaa groovea” soittava porilaisbändi Jetblack.

14.–15.10. alkaen klo 21 Porin KulttuuriKulma (Gallen-Kallelankatu 7).

Sonata Arctica

Metallibändi Sonata Arctica kiertää Suomea akustisella konserttisalikiertueella. Konsertissa bändi esittää vanhojen hittien lisäksi uutta materiaalia. Bändin Acoustic Adventures II -albumi ilmestyi syyskuun lopussa.

15.10. klo 19 Rauma-sali

Ismo Leikolan stand-up -kiertue yltää Poriin ja Raumalle.

Ismo Leikola

Viime vuosina koomikko Ismo Leikola on asunut ja työskennellyt Yhdysvalloissa. Nyt hän vierailee osana kiertuettaan Porissa ja Raumalla esittämässä stand-up show’n Ei mitään vakavaa. Pandemian keikkatauon aikana Leikola pohdiskeli, mille saa nauraa, ja koettelee nyt uudessa esityksessään huumorin rajoja. Show on kielletty alle 18-vuotiailta.

16.10. klo 19 Promenadisali, Pori ja 17.10. klo 19 Rauma-sali

Lepakko-operetti

Sataooppera ja Pori Sinfonietta esittävät Johann Straussin koomisen Lepakko-operetin. Julius Roderich Benedixin kirjoittamaan farssiin perustuvat operetti, jossa lepakoksi juhlissa puettu henkilö junailee kostoksi erilaisia väärinkäsityksiä. Ohjaaja Anu Hälvä on sijoittanut tarinan nykyaikaan, jossa manipuloidut ”totuudet” rehottavat. Kapellimestarina on Tibor Bogányi.

19.10. klo 19 ensi-ilta Promenadisali, Pori

Veriveljet-musikaali

Willy Russellin musikaali kertoo kaksosista, jotka kasvavat yhteiskunnan eri laidoilla mutta kohtaavat kohtalokkain seurauksin. Musikaalin ohjaa Teatteriyhdistys Fakelle Lauri Ketonen.

19.10. klo 19 ensi-ilta Tules Talo (Aittakarinkatu 14), Rauma

Younghearted

Akustiseen soundiin nojaavaa suomenkielistä popmusiikkia soittava Younghearted nousi suosioon heti esikoisalbumillaan Nuorisydän vuonna 2016. Tänä vuonna yhtye oli mukana Uuden Musiikin kilpailussa kappaleella Sun numero. Kolmas albumi Rakkaus on kaikki, mitä me tarvitaan ilmestyi syyskuun lopulla.

21.10. Yyterin kylpylähotelli klo 21

Antti Tuisku

Poptähti Antti Tuisku on kertonut aikovansa vaihtaa alaa seuraavan albumin ja ensi vuoden keikkakiertueen jälkeen. Hänen artistiuransa alusta on pian 20 vuotta aikaa ja se on huipentunut suuriin stadionkeikkoihin. Porin keikalla vierailee myös Reino Nordin.

28.10. klo 20.30 Isomäki-areena, Pori

Lue lisää: Antti Tuisku vaihtaa alaa

Erja Lyytinen

Kansainvälisesti arvostettu ja palkittu blueskitaristi Erja Lyytinen kiertää lokakuussa ensin Saksassa, ja siirtyy sitten kiertueelle kotimaahan. Hänen uusi albuminsa Waiting For the Daylight ilmestyy lokakuussa.

28.10. klo 21 Kulttuurikuppila Brummi, Rauma

Uusi komedia Raumalla

Rauman teatterissa saa ensi-iltansa uusi kotimainen komedia Perinnönjakajat. Reidar Palmgrenin ja Tapio Liinojan teksti kertoo siitä, miten perhesuhteet menevät sekaisin jopa vailla rahallista arvoa olevien esineiden jakamisesta, kun tunteet nousevat pintaan. Esityksen ohjaa Tero Heinämäki.

29.10. ensi-ilta Rauman teatterissa klo 18

Toni Lehtolan ”Jänis” Ars Pori 22 -näyttelyssä

Ars Pori 22

Kauppakeskus Ison Karhun suurnäyttely on kuvataiteen syksyn suuri tapaus Porissa. Esillä taidetta kolmessa kerroksessa kymmeniltä taiteilijoilta, mukana muun muassa Anssi Kasitonni, Maria Stereo, Kaisu Koivisto, Laura Ruohonen, Tapani Kokko ja Paulina Turakka Purhonen sekä Laura Lilja.

30.10. asti Ison Karhun kauppakeskus, Pori (ke–su klo 12–18. Vapaa pääsy.)

Lue lisää näyttelystä

Superyhtye Validissa

Rolling Stones -basisti Darryl Jones tuo Poriin jazzkokoonpanonsa nimeltä Jazz/Takes Supergroup. Yhtye esittää jazzinnettuja versioita muun muassa Nirvanan, Patti Smithin ja Televisionin tuotannosta. Superyhtye-nimitys ei ole liioiteltu. Saksofonia soittaa Miles Davisin ja Allman Brothersin yhtyeistä tuttu Bill Evans, ja yhtyeeseen kuuluvat myös pianisti Niels Lan Doky ja rumpali Harvey Mason.

30.10. klo 19 Promenadisali, Pori