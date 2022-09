Kirjailija kuvaa koskettavasti yksinäisen naisen taistelua byrokratiaa, koulukoneistoa ja vihollisikseen nousevia ihmisiä vastaan.

Tommi Kinnunen: Pimeät kuut. Talvikirja. WSOY 2022. 286 s.

”En minä ole runotyttö, en pikku Heidi, en edes Jane Eyre. Minä olen vanha nainen keskellä erämaata. Kirjojen opettajattarille ääriolosuhteet olivat seikkailu, joka ratkeaa neuvokkuudella, mutta meille muille väsyttävää selviämistä. Täällä kirjeenvaihtokin on retki, joka saattaa päättyä huonosti. Ei kukaan jaksa seikkailla päivästä toiseen.” (s. 35)

Turkulaiskirjailija Tommi Kinnusen (s. 1973) viidennessä romaanissa Pimeät kuut kuusikymppinen vanhapiika Elna Suorajärvi saa opettajanpaikan läheltä Neuvostoliiton rajaa. Syrjäinen koulurakennus on saksalaisten rakentama, homeenhajuinen ja lahonnut parakki.

Opeta siinä ilman oppikirjoja ja muita opetustarvikkeita! Sitten koulu alkaa, kun syrjäseudun lapset hiihtävät yksitellen kansankynttilänsä valoa nauttimaan.

Eletään vuotta 1947. Romaanin aikajana on kymmenen kuukautta, yksi kansakoulun lukuvuosi.

Sota, joka on muuttanut syrjäseudun elämän täysin moneen kertaan, on edelleen läsnä. Kun koulun yli lentää lentokone, kaikki suojautuvat pöytien alle. Viikkojen päästä yksi kylän naisista astuu miinaan, ja Elna joutuu saattamaan häntä hoitoon jäisen järven ylitse.

Johtokunta odottaa opettajaltaan kerhoja ja pyhäkoulua, joita edeltäjäkin pyöritti. Ylirasittunut nainen kieltäytyy lisätyöstä ja saa samalla vastaansa joukon sodankäyneitä vihamiehiä.

Kinnusen pysäyttävä kertomus on erittäin lämminhenkinen ja avarakatseinen. Kirjailija kuvaa koskettavasti yksinäisen naisen taistelua byrokratiaa, koulukoneistoa ja vihollisikseen nousevia ihmisiä vastaan. Näistä tärkein on väkivaltainen Salli-sisko, joka on karkottanut Elnan kotiseudultaan.

Opettajan menneisyys aukeaa vähitellen. Käy ilmi, että hän on luopunut perhesyistä vakituisesta opettajanvirastaan. Ja kuka on Niilo, sodan kauhujen mielisairaalaan passittama nuorimies, jota Elna muistelee harva se ilta?

Päähenkilö haaveilee eläkkeelle jäämisestä. Hän alkaa lopulta epäillä opettajantaitojensa riittämistä, ensimmäisen kerran kolmeenkymmeneen vuoteen. Milloin koettaa Elnan aika päästää irti työstään, josta hän on aina pitänyt?

Romaanin miehet eivät ole kovin loisteliaita. Elna tapaa koulullaan yllättäen miespuolisen opiskelukaverinsa, joka on ylennyt koulutarkastajaksi. Miehen tehtävänä on tarkastaa valitusten kohteeksi joutuneen Elnan tilanne, eikä hän löydä moitteen sijaa. Edes siitä, että tämä on väsyksissään kantanut sängyn luokkaan ja makaa siinä oppitunneilla.

Sänky luokassa onkin ironian kukka. Kirjailija on omistanut romaaninsa ”väsyneille”, mikä viittaa koulutyön uudistusten uuvuttamiin opettajakollegoihin. Heihin Kinnunen itsekin kuuluu.

Pimeät kuut kuuluu niihin historiallisiin romaaneihin, joilla on todellinen kosketuspinta nykypäivään. Se jos mikä on erityisen ansiokasta. Kuusamolaislähtöinen Kinnunen hallitsee kiitettävästi myös lapsi- ja luontokuvauksen.