Iso Karhun näyttelyn veistoksista noussut kohu yllätti järjestäjät

Veistosten näkösuojaksi asetettiin kauppakeskuksen tuulikaappiin pressu.

Isoon Karhuun on asetettu pressu tuulikaappiin näköesteeksi, koska jotkut kävijät pahoittivat mielensä kauppakeskuksen Ars Pori 22 -taidenäyttelyyn kuuluvista Tapani Kokon värikkäistä puuveistoksista.

Pori

Ars Pori 22 -näyttelyn kuraattorit yllättyivät Tapani Kokon puuveistosten herättämästä keskustelusta. Kauppakeskus Iso Karhun kävijöistä jotkut ovat ihmetelleet Kokon värikkäitä ja räväköitä veistoksia, joissa on kuvattu muun muassa sukupuolielimiä.

Taiteilijat Tapani Kokko ja Pauliina Turakka Purhonen ovat aikaisemmin tehneet vastaavia näyttelyitä ostoskeskuksiin ja erilaisiin julkisiin tiloihin. Viimeksi ne olivat esillä Tampereella Finlayson Art Areassa.

”Emme olleet kauhean varautuneet, että näistä nousisi meteliä, koska ne ovat olleet esillä julkisissa tiloissa aiemmin. Meille niistä tullut palaute on ollut aika vähäistä. Parituhatta ihmistä on kiertänyt ne katsomassa, ja alle puolitusinaa on antanut niistä meille palautetta”, kommentoi näyttelyn kuraattori Ville Kirjanen.

Veistosten näkösuojaksi asetettiin tuulikaappiin pressut, jotta puiset fallokset eivät osu silmiin heti kauppakeskukseen astuttaessa. Kirjanen kertoo, että muutaman henkilön kanssa veistoksista on käyty keskustelua. Hän lisää, että sosiaalisessa mediassa ihmisten on helppo purkaa tuntoja, ja siellä kohuja saa helposti aikaiseksi.

”Hyvähän se on, että viriää keskustelua.”

Hän toteaa, että voittopuolisesti veistokset ovat saaneet positiivista palautetta. Enimmäkseen ihmiset ovat reagoineet veistoksiin niistä iloiten, ja monia ne ovat huvittaneet.

Tapani Kokon ja Pauliina Turakka Purhosen teokset ovat osa laajaa, perjantaina avautunutta Ars Pori 22 -näyttelyä, joka levittäytyy useisiin tiloihin kauppakeskuksen kolmessa kerroksessa. Näyttelyssä on kaikkiaan mukana viitisenkymmentä taiteilijaa, joista valtaosalla on yhteys Satakuntaan. Satakunnan Kansa julkaisee myöhemmin tällä viikolla artikkelin näyttelykokonaisuudesta.