Robbie Williams esiintyy Tampereen Nokia-areenassa ensi keväänä. 25-vuotista soolouraansa juhliva Williams konsertoi Tampereella 5. maaliskuuta 2023.

Konsertin liput maksavat alkaen 99,50 euroa, ja ne tulevat myyntiin perjantaina 30. syyskuuta.

Robbie Williams esiintyi Tampereella Ratinan stadionilla elokuussa 2017. Konserttiin oli myyty tuolloin reilut 30 000 lippua.

Robbie Williamsin ura alkoi Take That -poikabändistä. Sen jälkeen hän on tehnyt pitkän ja menestyksekkään soolouran, johon kuuluu muun muassa yli 85 miljoonaa myytyä albumia.

Syyskuussa julkaistiin hänen XXV-albuminsa, jossa on hänen suurimpia hittejään uudelleen sovitettuina ja Metropole Orkestin kanssa äänitettyinä.