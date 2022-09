Ensitahdit uudelle musiikille lyötiin englantilaisessa levykaupassa – sitten taustalle löytyi tunnettuja porilaisia soittajia

Ennen The Mint Freaksia Harjavallasta kotoisin oleva kitaristi Timo Pääkkö suunnitteli soololevyä.

The Mint Freaks, eli Teemu Niemelä, Kalle Aalto ja Timo Pääkkö, on julkaissut kaksi singleä. Pitkäsoitto ilmestyy alkuvuonna.

Harjavallasta kotoisin olevan kitaristin, Timo Pääkön julkaisukatalogi on täyttymässä jo kolmannella pienen ajan sisällä julkaistavalla levyllä.

Aiemmat, eli punkvaikutteisen Attentaatin demo ja vahvasti brittiläiseen uuteen aaltoon nojautuneen Health A1:n levy, perustuivat 1980-luvulla äänitettyyn musiikkiin. Sen sijaan The Mint Freaks soittaa tuoreita, viimeisten vuosien aikana tehtyjä kappaleita.

Yhtyeen tausta on mielenkiintoinen, koska alkujaan Pääkkö suunnitteli soololevyn tekemistä. Levystä piti tulla niin vahvasti miehen käsialaa, että hän aikoi soittaa itse kaikki muut soittimet paitsi rummut.

Juuri rumpalin löytyminen johti siihen, että ajatus soololevystä tuli hyllytetyksi.

”Kun jossain vaiheessa biisejä alkoi tulla, mietin, että nyt on korkea aika tehdä levy omalla nimellä. Soitin vanhalle soittokaverille, rumpali Kalle Aallolle, joka oli heti juonessa mukana”, Pääkkö kertaa.

”Kun seuraavan kerran juteltiin, hän kertoi puhuneensa aiheesta Teemu Niemelälle, joka voisi tulla basistiksi – ulkoiluttamaan Rickenbackeriaan, kuten hän sanoi. Teemu osaa soittaa myös koskettimia ja hänen bassovalikoimansa on sellainen, mikä miellytti itseäni”, kitaristi naurahtaa.

Yhtyeen perustamista auttoi se, että Porissa asuvat Aalto ja Niemelä ovat soittaneet yhdessä pitkään.

”Ei ollut sellaista alkukankeutta, vaan heidän yhdessä soittamisensa näkyi heti studiossa. Pohjaraidat saatiin äänitettyä pienellä vaivalla.”

Yhtye aloitti levyttämisen jo vuonna 2018, mutta lopulta koronapandemia hidasti levyn valmistumista, Pääkkö kertoo.

”Alkuun emme uskaltaneet kokoontuakaan, mutta siitä se pikku hiljaa alkoi heräillä. Nyt alkuvuodesta levy miksattiin ja masteroitiin ja lähetettiin painofirmaan Ruotsiin. Levyn toimitusaika on pitkä, 22 viikkoa, minkä lisäksi koelevyistä tulee vähän lisää, eli julkaisu menee tammikuun puolelle.”

Levyltä on julkaistu tähän mennessä kaksi singleä, eli Delusional Man ja viimeksi elokuussa Stonehead -niminen kappale. Pääkkö tietää, että indie-artistilla musiikin markkinointi on työlästä.

”Siinä ei riitä edes hyvä biisi, mutta esimerkiksi Stonehead on niin onnistunut, että miksei näkisi vaivaa, että se saa vähän näkyvyyttä.”

Kitaristi arvioi, että omat haasteensa tuo myös se, että yhtye edustaa vanhaa genreä, pääasiassa psykedeelistä ja progressiivista rokkia.

”Sitä on turha lähteä jakamaan Tiktokiin”, hän nauraa.

” ”Ei näillä aamuilla enää tarvitse niin kauheasti koohottaa.”

Erityisesti yksi asia erottaa The Mint Freaksin musiikin Pääkön aiemmasta tuotannosta.

”Ennen kappaleeni ovat olleet aikalailla pop-voittoisia, tiukkaan soitettuja. Nyt halusin tehdä vähän eri tavalla, pitkiä biisejä, pitkiä sooloja ja jameja.”

Yhtye on esiintynyt tähän mennessä kerran yksityistilaisuudessa, festariksi naamioidussa hääjuhlassa.

”Konseptimme on sellainen, että jotkut kappaleet voivat kestää vaikka 20 minuuttia”, Pääkkö kertoo.

”Kaikki on ollut verkkaista, emmekä ole hötkyilleet, mutta ei näillä aamuilla enää tarvitse niin kauheasti koohottaa.”

Osa levytetyistä kappaleista on jopa niin pitkiä, ettei niitä kaikkia saatu mahdutettua vinyylille. Lopulta pois jäi kappale Dulce et Decorum Est, joka kuitenkin on saanut myös fyysisen julkaisun. Se päätyi brittiläisen Fruits de Mer Recordsin julkaisemalle kokoelmalevylle.

The Mint Freaksin tulevan levyn päättää lähes 11-minuuttinen Too Stoned to Play Properly, joka oli myös ensimmäinen Pääkön tekemä pidempi kappale.

Sen syntytarina vie Englantiin.

”Tuttuni työskentelee siellä levykauppiaana, ja hän kuuntelee levyjä, joissa on toisella puolella yksi pitkä kappale ja toisella puolella toinen. Sellaisia hypnoottisia yhden soinnun kappaleita”, Pääkkö kertoo.

”Sanoin hänelle, että kun sinä aina kuuntelet näitä, minä teen sinulle myös sellaisen, kun näissä soittajat ovat liian pöllyssä soittaakseen. Siitä tulee kappaleen nimi. Huomasin, että tällaisia on hauska tehdä.”

Pääkkö myöntää, että tulevalle julkaisulle on asetettu tavoitteita.

”Totta kai kaikessa on aina tavoitteellisuutta. Tavoite on, että saamme painoksen myytyä sekä kuulijoita ja keikkoja. Se ei tarkoita mitään kahden kuukauden kiertuetta, vaan lähinnä sen verran keikkoja, mitä jaksaa ja muilta kiireiltä ehtii. En kuvittele, että tällä elättäisi itseään.”

Pääkkö valmistui keväällä muusikoksi ja opiskelee nyt musiikkiteknologiaa Palmgren konservatoriossa. Niemelä on tunnettu porilainen näyttelijä ja muusikko. Hän ja Aalto soittavat Groovector-yhtyeessä, minkä lisäksi Aalto on tunnettu näyttelijä Vesa Haltsosen Boothill Billy -yhtyeestä.

”Juha Torvinen sanoo kirjassaan, että pääasiassa näitä kappaleita tekee itselleen, ja tietyllä tavalla se on niin. En tee niitä tuotteeksi, vaan lähtökohtaisesti kappaleita, mistä itse pidän. On vanha klisee sanoa, mutta on hienoa, jos joku muukin tykkää niistä. Se on bonusta.”