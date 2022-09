Lauantaina 80 vuotta täyttävä musiikkineuvos Danny on muuttanut musiikkimaailmaa lavoilla ja kulisseissa.

Timantinkova Danny kunniakierroksella! Ylisanat kuuluvat viihdealalle, mutta tällä kertaa mainosten ei tarvitse liioitella, onhan 30 konsertin juhlakiertueelle tänä syksynä lähdössä 80 vuotta täyttävä laulaja, jonka 1960-luvun alkupuolella alkaneelle uralle mahtuu niin suurta menestystä esiintyjänä kuin pioneerityötä suomalaisen musiikkimaailman muuttamiseksi.

Danny myöntää itsekin ajatelleensa, että vuoden 2019 Viimeinen ilta -kiertue olisi hänen viimeisensä.

”Mutta kävi niin, että pari lauluani nousi taas listoille. Olin ihmeissäni, tuli kyselyryöppy, että jos vielä kerran mentäisiin. Mietin, että olisiko se todella mahdollista, eikö ihmiset ole saaneet kyllikseen. Päätin että jos elän, mennään vielä kerran tapaamaan ystäviä eli yleisöä”, Danny kertoo.

Haastattelua edeltäneinä neljänä kesäviikonloppuna Danny kertoo kulkeneensa henkilöautolla yhteensä yli 4 000 kilometriä neljälle keikalle.

”Vaikka minulla on ollut 102 laulua Suomen listoilla ja joka vuosikymmenellä hittejä, joka kerta tuntuu yhtä mahdottomalta ajatella, että vielä 2020-luvulla kaksi uutta lauluani on noussut listoille. Olen saanut tehdä työtä lähes kaikkien Suomen parhaiden sanoittajien, säveltäjien ja sovittajien kanssa. Minulle on suuri kunnia, että minut on haluttu heidän musiikkinsa tulkitsijaksi ja olen kiitollinen siitä.”

Danny sanoo saaneensa valtavasti musiikillista geeniperimää äitinsä molempien vanhempien, Niskan ja Aufrichtigin, suvuista. Ensimmäiset omat askeleensa musiikin maailmaan hän otti Helsingissä, jonne hän muutti pikkupoikana – silloin vielä Ilkka Lipsasena – yhdessä äitinsä ja veljensä kanssa Porista. Veljekset kävivät legendaarisen Sibelius-tutkijan, professori Erik Tawaststjernan pianotunneilla.

”Välillä on tuntunut, ettei mitään uutta enää tule, mutta kuitenkin olemme taas tekemässä uutta laulua Janne Rintalan kanssa. Olen kutsunut sitä viimeiseksi lauluksi”, Danny kertoo.

Dannyn tie tähtiin aukesi, kun rautalankabändit alkoivat etsiä solisteja Beatlesin tehtyä instrumentaalipopista hetkessä vanhanaikaista. Islanders-yhtyeen koelaulussa Danny vetäisi Oscar Brown Juniorin Work Songin, ja siitä eteenpäin työnjako oli selvä: Islandersin komppikitaristi Pepe Willberg sai laulaa Beatles-biisit, Danny kaiken muun.

Islandersin jälkeen tulivat Danny show’t, jotka nimensä mukaisesti toivat show’n eli käsikirjoitetun dramaturgian, valot ja tanssin suomalaisille lavoille.

”1965 kirjoitin itselleni muistiin ajatuksen, että Danny show pyrkii viemään yleisön musiikin maailmaan teatterinomaisin keinoin. Se on pitänyt minut mukana”, Danny sanoo.

Kuka? Ilkka ”Danny” Lipsanen Viihdetaiteilija. Syntynyt 24. syyskuuta 1942 Porissa. Eronnut, kolme aikuista lasta. Laulunopettajina Eero Väre, Ester Rask ja Ture Ara. Asuu Kirkkonummella. The Islanders -yhtyeen solistiksi 1963 ja yhtyeen kanssa ensilevytys Hey Boba Lou/East Virginia 1964, levytysten kokonaismäärä 400, levymyynti yhteensä yli 700 000 kappaletta; esiintymisiä 22 valtiossa. D-Tuotannon toimitusjohtaja 1966–. Estradiviihdespektaakkelilla Danny-show vuosina 1966–2019 yhteensä lähes 10 miljoonaa katsojaa. Luottamustehtäviä: Ohjelmatoimistojen työnantajayhdistyksen varapuheenjohtaja 1974–1980, Solo ry:n puheenjohtaja 1989–2015 (nykyisin kunniapuheenjohtaja); Gramex ry:n hallituksen jäsen 1991–2004. Huomionosoituksia: Suomen Leijonan Ritarikunnan ritarimerkki 1996, Keskuskauppakamarin kultainen ansiomerkki 1996, Suomen yrittäjien kultainen yrittäjäristi 1996, Erikois-Emma 1996, musiikkineuvos 2002.

Danny muutti musiikkimaailmaa myös lavojen takana. Hän perusti 1966 oman ohjelmatoimiston, D-Tuotannon, joka Dannyn laskujen mukaan työllisti parhaimmillaan 360 työntekijää 1974 asti ja jonka kautta lukuisat nuoret esiintyjät ovat saaneet urilleen potkua. Toiminta jatkuu yhä.

”Minulla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta ensimmäiset keikkavuodet opiskelin aina automatkoilla kirjoista alaa. Halusin löytää turvallisia tapoja tehdä tätä työtä, koska kaikilla kollegoillakin oli samat ongelmat.”

Vuosikymmenien mittaisen julkisen uran aikana Danny on saanut tottua siihen, että hänen yksityiselämäänsäkin on käsitelty mediassa.

”Uskon, että jokainen ihminen toivoo, että voisi olla yhteiskuntakelpoinen vaurioittamatta muuta. Kun puhutaan esimerkiksi eri-ikäisten seurustelusta, uusi sukupolvi tuntee trendit parhaiten ja vaistoaa mihin mennään. Minulle on ollut etuoikeus saada olla tekemisissä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Se on auttanut minua pysymään henkisesti auki.”