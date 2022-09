Jo toista harrastajateatteria vuoden sisällä uhkaa Porissa toiminnan loppuminen.

Porissa aikoo lopettaa lyhyen ajan sisällä toimintansa jo toinen pitkän linjan harrastajateatteri: Teatteri Monikasvot. Viime vuonna lakkautettiin porilainen Vihreä teatteri.

Teatteri Monikasvoissa on pitkälti sama ongelma kuin Vihreässä teatterissa: yhdistysaktiivien puute. Vastuuta yhdistyksestä on kantanut jo parikymmentä vuotta sama kolmikko, eikä uusia vastuunkantajia ole lukuisista yrityksistä huolimatta löytynyt. Näytelmäryhmäyhdistys Monikasvot ry:n puheenjohtaja Tommi Virhiä on hoitanut tehtävää koko yhdistyksen historian ajan eli vuodesta 1999.